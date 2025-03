Un muerto y dos desaparecidos por la tormenta Laurence en Sevilla y Córdoba

1/20 Una furgoneta arrastrada por el río Campanillas a su paso por Almogía, en la provincia de Málaga Jorge Zapata | EFE 2/20 Imágenes tomadas desde el helicóptero de la DGT en Sevilla, donde permanece intransitable la AP-4 DGT | EFE 3/20 Inundaciones en San Juan del Puerto, Huelva DIPUTACIÓN DE HUELVA | EUROPAPRESS 4/20 Inundación de algunas viviendas en Gibraleón, Huelva Julián Pérez | EFE 5/20 Crecida del río Odiel en Gibraleón, Huelva Julián Pérez | EFE 6/20 Imagen del caudal del río Odiel a su paso por la localidad onubense de Sotiel Coronada JULIÁN PÉREZ | EFE 7/20 La borrasca Laurence ha puesto en aviso naranja por mala mar a toda Canarias menos a la isla de La Gomera Adriel Perdomo | EFE 8/20 Imagen de las Islas Canarias, en aviso naranja por la borrasca Laurence Ángel Medina G. | EFE 9/20 La borrasca Laurence ha puesto en aviso naranja por mala mar a toda Canarias menos a la isla de La Gomera Ángel Medina G. | EFE 10/20 Imagen de la carretera provincial CO-3204, entre Córdoba y Castro del Río, cortada al tráfico al estar anegada por el agua DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA | EUROPAPRESS 11/20 Imagen del caudal del Río Odiel a su paso por la localidad onubense de Sotiel Coronada y que se ha desbordado este lunes JULIÁN PÉREZ | EFE 12/20 Imagen del caudal del Río Odiel a su paso por la localidad onubense de Sotiel Coronada y que se ha desbordado este lunes JULIÁN PÉREZ | EFE 13/20 En la imagen el mar batiendo en la zona de El Rincón, en la playa de Las Canteras, en la capital grancanaria Ángel Medina G. | EFE 14/20 Vista de una pasarela que prohíbe el paso sobre el río Manzanares en El Pardo, Madrid este lunes tras las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca Laurence Chema Moya | EFE 15/20 Desembalse de la presa de Casasola, en Almogía, Málaga, este martes. Las intensas lluvias registradas durante la madrugada en la provincia de Málaga han provocado el desbordamiento del río Guadalhorce y el río Campanillas Jorge Zapata | EFE 16/20 Varias personas observan el desembalse de la presa de Casasola, en Almogía, Málaga, este martes Jorge Zapata | EFE 17/20 Desembalse de la presa de Casasola, en Almogía, Málaga, este martes Jorge Zapata | EFE 18/20 Una persona camina bajo la lluvia este lunes, en Toledo. Ismael Herrero | EFE 19/20 Bomberos y policía local asisten a vecinos en el desalojo de sus viviendas en el entorno del aeropuerto de Córdoba SALAS | EFE 20/20 Bomberos y policía local asisten a vecinos en el desalojo de sus viviendas en las parcelaciones con riesgo de inundación al subir el nivel de riesgo del río Guadalquivir en Córdoba SALAS | EFE

Todavía no ha terminado marzo y la Península se ha visto ya afectada por tres duras tormentas en quince días como si el mes quisiera arrebatarle al siguiente su puesto en el calendario y el refrán de abril aguas mil. Jana, Kondrad y ahora Laurence. Esta última se ha cebado de modo especial con Andalucía, donde ha dejado un muerto y dos personas desaparecidas, en Sevilla y Córdoba, y algunos vecinos desalojados de sus casas, embalses repletos y obligados a abrir compuertas, ríos desbordados, clases suspendidas, carreteras cortadas y activadas alertas por inundaciones en varios puntos del país.

Los servicios de emergencia de Sevilla buscaban ayer, sobre todo en el arroyo Ciruelo, a un hombre desaparecido en Constantina junto a su mujer, cuyo cadáver apareció en las inmediaciones, después de que su coche fuera arrastrado por el arroyo Guadalbácar. Al parecer, fueron los compañeros los que alertaron al 112 de que la pareja no había acudido al trabajo por la mañana. A ellos se suma también la búsqueda de un hombre de unos 70 años en Añora, Córdoba, del que no se sabe nada desde el lunes. El temporal de lluvias es la principal hipótesis de la desaparición. Según la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Ana López, «salió con una bicicleta ayer [por el lunes], a mediodía, y no se ha encontrado ni a él, ni a la bicicleta».

La borrasca dejó en la madrugada del martes 100 litros por metro cuadrado y rachas de más de 90 km/h en la provincia de Málaga. La preocupación de las autoridades andaluzas se centró en la ribera de ríos como el Guadalhorce, ya desbordado tras la descarga de varias presas. En Cártama arrojó su récord histórico, 5,46 metros de altura, cuando era de 5,39 en diciembre del 2016. El Campanillas también se desbordó. En la localidad del mismo nombre, una mujer atrapada en su vehículo tuvo que ser rescatada por la Policía Local.

En Málaga se suspendieron varias clases por la borrasca de alto impacto, como la definen los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, y se vaciaron varias zonas de la provincia ante el riesgo de inundaciones. En Marbella, ocho viviendas fueron desalojadas al entrar el agua hasta 40 centímetros de altura destrozando el mobiliario tras desbordarse el río Guadaiza. En Casares, bomberos de Estepona tuvieron que evacuar a 20 trabajadores de El Secadero. Y en Cártama fue necesario rescatar a seis voluntarios y a 16 perros del refugio Camino de Cártama, inundado.

En lo que respecta al cauce de los ríos, está en aviso rojo por crecida excepcional con posibilidad de desbordamiento el Guadaíra en El Arahal (Sevilla) así como varios afluentes del Guadalquivir, y el Corbones, en Lora del Río, y el Huesna, en Villanueva del Río.

Carreteras cortadas

En Huelva, además de cortes de carreteras y la evacuación de doce vecinos en Trigueros, dos tornados de madrugada en Lepe Cartaya y otro entre Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera provocaron daños en «unas 300 o 400 hectáreas» de campos de fresa. Y en Conil de la Frontera, Cádiz, otro arrasó un centenar de pinos y tiró vallas, tendido eléctrico y tejados.

Además, la acumulación de agua en calzadas y raíles obligó a la suspensión de varias líneas y a cortar 36 carreteras, en Cádiz (8), Córdoba (4), Granada (1), Málaga (2) y Sevilla (20) y la AP-4, que une Sevilla y Cádiz, fue cortada entre el kilómetro 13 al 78 en ambos sentidos entre Dos Hermanas (Sevilla) y Puerto Real (Cádiz). En Extremadura permanecen cortadas seis debido a las crecidas de arroyos y ríos, cuatro en Badajoz y una en Cáceres, recoge Colpisa.

En Murcia, los servicios de Emergencias rescataron a nueve personas atrapadas en sus vehículos en una carretera en Águilas. Una fuerte tromba de agua caída antes de las diez de la mañana anegó en la ciudad supermercados, colegios y garajes.

Pie de foto. Firma Pie de foto. La AP-4, desde el aire, cortada entre Dos Hermanas y Jerez por el desbordamiento de un arroyo DGT

Cuatro provincias andaluzas, en aviso por la borrasca Martinho que llega mañana

Tras el paréntesis de hoy, miércoles, que volverá el sol, el jueves Andalucía recibirá una nueva borrasca de alto impacto que volverá a dejar precipitaciones generalizadas en la comunidad. Por ahora, Aemet ha activado avisos de nivel amarillo cara a mañana en cuatro provincias: Almería, Granada, Huelva y Sevilla. Podrían caer hasta 20 litros en una hora. El viento también será protagonista con intervalos fuertes.

A juicio del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, «la situación de máximo riesgo se ha superado y tiende ahora a mejorar y a estabilizarse, aunque mantenemos la vigilancia porque el jueves entrará otra borrasca que afectará especialmente a Huelva y Sevilla, aunque con menos afectación y lluvias menos intensas que la actual». Sanz ha aconsejado «que se eviten los desplazamientos que no sean necesarios para evitar riesgos».