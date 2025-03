Sánchez lleva un año sin someterse al control de un Senado convertido en bastión del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la última sesión de control al Gobierno en el Senado, hace casi un año GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

Pedro Sánchez cumplirá este miércoles un año completo sin someterse a una sesión de control en el Senado. Es necesario remontarse al 12 de marzo del 2024 para ver al presidente del Gobierno lidiar con el aluvión de preguntas que entonces el Partido Popular -que ha convertido la Cámara alta en su bastión- tenía preparadas aquella jornada acerca del caso Koldo, que había estallado pocas semanas antes y ya amenazaba a Moncloa con un vía crucis judicial que se prolonga hasta hoy.

El secretario general socialista no está obligado a asistir a la Cámara Alta para responder a las preguntas de la oposición. Ninguna ley -ni la Constitución ni los reglamentos de las Cámaras en las Cortes- insta a los miembros del Ejecutivo a acudir periódicamente al pleno para ese fin, pero se trata de una cortesía parlamentaria que se da por supuesta y que ahora Sánchez ha optado por relegar a un segundo plano.

La tradición de ampliar al Senado el control parlamentario al jefe del Ejecutivo fue instaurada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un férreo defensor de Sánchez, al que ayuda en la relación con los independentistas de Junts o en materia internacional. El entonces líder del PSOE, tras derrotar a José María Aznar en el 2004, quiso dejar claro desde el principio de su mandato su especial interés por conceder un papel político mayor a la Cámara Alta, por lo que decidió someterse una vez al mes a tres preguntas de los senadores, de forma similar a la sesión de los miércoles en el Congreso.

Lo cierto es que el presidente del Ejecutivo sí que acudió con frecuencia la pasada legislatura, cuando su partido era quien ostentaba la mayoría absoluta. Y es que la Cámara Alta acogió entre el 2022 y el 2023 los cara a cara entre Sánchez y un Alberto Núñez Feijoo que, al haber reemplazado a Pablo Casado en abril del 2022, ya era presidente nacional del PP pero no contaba con acta de diputado y, por lo tanto, no podía medirse al presidente en el Congreso, pero sí en el Senado. El líder del PSOE no rehuyó entonces un cuerpo a cuerpo que tras las elecciones de julio del 2023 se trasladó a la Cámara Baja. Además, hizo seis comparecencias a petición propia ante el Pleno en apenas un año.

Esta legislatura, sin embargo, el PSOE ha tratado de pasar de puntillas por dicha Cámara ante la evidente superioridad de los conservadores, que cosecharon una mayoría absoluta muy valiosa en las últimas generales a pesar de que el presidente del PP no consiguiese formar Gobierno. El calvario judicial al que se está viendo sometido Moncloa desde hace más de un año, con casos que afectan tanto al Gobierno, como al partido y al entorno de Sánchez, ha hecho que Ferraz evite cualquier exposición en una Cámara que domina Génova. Esta misma semana el jefe del Ejecutivo volverá a esquivar a la Cámara Alta con un viaje oficial a Finlandia y Luxemburgo como pretexto.

La realidad es que los números del líder del PSOE en el Senado contrastan con los del Congreso. La oposición también ha reprochado los últimos meses a Sánchez sus ausencias en las controles de sesión en la Cámara Baja, pero aquí este sí que alcanza el 70 % de asistencia. En total, Sánchez ha asistido a 21 sesiones de control en el Congreso, mientras que tan solo lo ha hecho una vez de las 30 que han tenido lugar?al Senado desde que diese el pistoletazo de salida la XV legislatura, en noviembre de 2023.

PP reformará el Reglamento de la Cámara Alta para forzar las comparecencias del presidente del Gobierno

El PP ha registrado en el Senado una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara para fijar que a las sesiones plenarias de control al Gobierno tenga que acudir el presidente del Ejecutivo al menos una vez al mes, salvo que justifique debidamente las ausencias.

La proposición quedó registrada el viernes por la tarde, según han informado a EFE fuentes del PP en el Senado este lunes. El PP tiene mayoría suficiente esta legislatura en la Cámara Alta para aprobar la reforma, una vez que la propuesta se vote en uno de los próximos plenos ordinarios. La proposición no será votada en el pleno de esta semana, sino en uno de los siguientes, según han indicado las fuentes.