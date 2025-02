Mazón rechaza concretar a qué hora llegó al Cecopi pero el presidente de la Diputación asegura ahora que lo hizo después del envío de la alerta por la dana

El presidente de la Generalitat Carlos Mazón, en el Parlamento de Valencia Biel Aliño | EFE

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, rechazó concretar la hora a la que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el 29 de octubre por «respeto al procedimiento judicial», hasta que el Gobierno valenciano no responda al requerimiento realizado por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

Preguntado por si el hecho de que la última comunicación con la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, fuese a las 19.43 significa que no había llegado a esa hora al Cecopi, Mazón aludió al requerimiento de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja para que la Consejería de Emergencias informe si concurrió y se integró en este órgano alguna otra autoridad distinta de las 29 personas que ya formaban parte entre su convocatoria, a las 17.00 horas, y hasta las 20.11, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población.

Pie de foto. Firma Pie de foto. La ministra Morant exige a Mazón aclarar la hora a la que llegó al Cecopi EUROPA PRESS

Mazón indicó que una vez se responda el requerimiento, que «será en breve», no tendrá «ningún problema» en contestar a qué hora llegó al Cecopi. «De hecho, ya les he dicho que lo estoy deseando. Es la jueza la que tiene que tener la primera información por respeto al procedimiento, y no estar haciendo declaraciones a través de los medios dentro de un procedimiento al que hay que tener el máximo respeto. Sé que otros no lo tienen, y yo pues sí que lo tengo y todo el Consejo lo tiene», dijo. Respecto a su opinión sobre que la jueza que investiga la dana haya rechazado investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, Mazón indicó que él «nunca» valora «las resoluciones judiciales».

Mazón: «No estuve incomunicado la tarde de la dana. Recibí 16 llamadas desde las 17.36 horas» Alberto Rallo

El que sí se pronunció sobre esta cuestión fue el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que dijo que Mazón no había llegado al Cecopi cuando el pasado 29 de octubre se envió el mensaje SMS de alerta a la población por la dana, a las 20.11 horas. Tampoco se conectó de forma telemática al centro en ningún momento de la tarde, ha detallado Mompó en la primera sesión de la comisión de investigación de la dana, celebrada este martes, y sobre cuyo contenido han informado Carlos Fernández Bielsa, portavoz socialista, y Dolors Gimeno, de Compromís.

Esta primera reunión se ha centrado en la gestión informativa del ente provincial durante el 29 de octubre de 2024 y los días posteriores a la tragedia.