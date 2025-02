Ayuso asegura que su novio ha sido «agredido» por un cámara antes de declarar en los tribunales

Atlas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado este lunes a la Delegación del Gobierno en la región la falta de un dispositivo de seguridad en la declaración de su pareja, Alberto González Amador, y ha asegurado que su novio ha sido «agredido» por un cámara.

«Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto», ha trasladado Díaz Ayuso a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Así, la dirigente ha criticado que todo valga en torno a ella y ha culpado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por no haber sido «capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras».

El novio de Ayuso se niega a declarar a la espera de que la justicia decida si se amplía la causa contra él Melchor Saiz-Pardo

«Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?», se ha preguntado.

Sobre la decisión de su pareja de no declarar sobre los delitos fiscales que se le investigan, ha afirmado que no se trata de que no haya querido sino que «no puede». «El engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse. Y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo», ha indicado, a la vez que ha censurado que no tenga margen «ni siquiera para defenderse».

En la misma línea, la presidenta madrileña ha señalado que el principal interesado en que termine este proceso es él, pese a que sus rivales políticos están «metiendo ahí las manos». «Esto es un caso de persecución política que está organizado desde la Moncloa con las instituciones del Estado. Están metidos en el medio el PSOE, el fiscal general del Estado... Fíjense en la imparcialidad del proceso», ha censurado.

Asimismo, se ha mostrado preocupada por la situación de Estado de derecho en España, que «está empezando a verse carcomido y controlado directamente desde La Moncloa, sin que haya separación de poderes y garantías para los ciudadanos». «Lo que quiero que quede claro es que al único que beneficia esto, para que esto se prolongue y se prolongue, es a Pedro Sánchez, que necesita tapar todos los casos de corrupción», ha aseverado.

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida tras mantener un encuentro institucional con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Alberto González Amador está siendo investigado por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La Fiscalía de Madrid le atribuye un fraude de 350.961 euros entre el 2020 y el 2021, mediante la utilización de facturas falsas. Además, se le investiga en una pieza separada por presunto uso de una sociedad pantalla, creada con el objetivo de facturar negocios con Quirón Prevención.