Un consejero de Ayuso, a una diputada de Más Madrid: «No me pongas morritos que me descentro»

Jorge Rodrigo, consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, en un transporte público COMUNIDAD DE MADRID | EUROPA PRESS

El debate político se convierte demasiadas veces en una discusión tabernaria en la que sus señorías se olvidan de la corrección que se presupone que debe reinar en una cámara de representación de los ciudadanos. Dos nuevos ejemplos este martes. En la Asamblea de Madrid, el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha protagonizado un desafortunado momento durante el pleno de este jueves. En medio del debate político y durante su intervención, ha dicho en alusión a la diputada de Más Madrid, María Luisa Escalante: «No me pongas morritos que me descentro». Posteriormente, Más Madrid ha difundido las imágenes y ha denunciado que se trata de un comentario «machista» aunque luego él haya pedido perdón. «No creo que haya sido así. Si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas», ha expresado el consejero. «Es una expresión sexista y machista, que no es propia de un consejero, ni de este parlamento», lamentó Escalante.

Y en la asamblea regional de Murcia, Podemos y Vox volvieron a enfrentarse a cuenta de la iniciativa del partido de Abascal para la restauración en esta región de la práctica del tiro al pichón. Se trata de una modalidad de caza en la que se lanza, con la mano o con un aparato mecánico, una cría de paloma viva para ser disparada con una escopeta.

Esta modalidad quedó prohibida con la ley de Protección y Defensa de los Animales de Compañía en la Región de Murcia. Sin embargo, desde Vox propusieron una modificación en esta norma al entender que no se tuvo en cuenta que el tiro al pichón «es una actividad legal y reconocida por el Consejo Superior de Deportes, y que cuenta con un amplio número de seguidores en nuestra comunidad», según indicó el diputado Pascual Salvador. Entre los beneficios que exponen, aseguran que permitiría «la creación de puestos de trabajo, el fomento del turismo y el control de la población de palomas urbanas, que se han convertido en una plaga que afecta a la salud pública y al bienestar de los ciudadanos».

La propuesta no gustó en Podemos, que ofreció una alternativa a través de su diputado Víctor Egío. La denominó «tiro al fachón». «Consiste en lanzar a un diputado o concejal de Vox desde una colina en parapente mientras estos grandes deportistas practican su puntería», relató el diputado de la formación morada en sede parlamentaria «si se trata de la adrenalina esta modalidad les gustará más», concluyó.

La respuesta de Vox estuvo a un nivel parecido. «Esta modalidad podría celebrarse en Paracuellos del Jarama, un lugar donde los comunistas ya tienen bien afinada su puntería y su maldad sin límites» dijo el también diputado Antonio Martínez Nieto.