El Supremo confirma la condena de cuatro años y medio de cárcel de Laura Borràs

La expresidenta de Junts, Laura Borràs (izquierda de la imagen), durante el congreso de Junts per Catalunya en Calella (Barcelona). Quique García | EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros impuesta a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil. Borràs, expresidenta de Junts, fue condenada por el TSJC por adjudicar de forma irregular a un amigo, mediante 18 contratos menores, trabajos por valor de 335.000 euros durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes, organismo de la Generalitat.

El Alto Tribunal, además, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la petición de la dirigente nacionalista de que se le aplicase la ley de amnistía. Según el Supremo, los hechos probados que han sido calificados como delitos de prevaricación y de falsedad «no guardan relación alguna» con el proceso independentista catalán.

Borrás recurrió la sentencia del TSJC. Cuestionó la proporcionalidad de la pena impuesta. El argumento que esgrimió fue que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña propuso en su sentencia un indulto parcial para dejar en dos años la pena de cuatro años y medio de cárcel. El fallo judicial incluyó además un voto particular de una magistrada que reclamaba una condena inferior.

El Supremo rechaza el recurso de los abogados de la exlíder de Junts y considera proporcionada la pena impuesta, porque «los hechos probados se enmarcan en una conducta inserta en la corrupción de un funcionario público que se sitúa al margen de la ley, la desobedece y vulnera los principios que informan el actuar de la administración pública«.

La sentencia, dictada por unanimidad, cree que «es difícilmente atendible» el argumento de la defensa de la dirigente nacionalista, «dada la entidad del daño producido, porque no solo se ha producido un quebranto patrimonial, al Estado, sino también un daño a las normas de convivencia y de ordenación social, en los términos señalados, por un funcionario público llamado a observar las exigencias del Estado de derecho».

En síntesis, los hechos probados recogen que Laura Borrás, cuando era directora de la ILC, entre los años 2013 y 2018, recibió el encargo de elaborar un portal web. Para ello, encomendó su creación, desarrollo y mantenimiento a un conocido suyo, pese a saber que al hacerlo prescindía del procedimiento administrativo de contratación preceptivo y las exigencias que comportaba la libre concurrencia y precio.

Al ser advertida por los funcionarios del trámite legal que había que seguir, decidió simular la adjudicación de los trabajos ya encargados, siguiendo la tramitación administrativa prevista para los contratos menores, abonando, a través de una persona interpuesta, el importe de los trabajos realizados.

Borràs, tras ser relegada de la presidencia de Junts, sustituida por Carles Puigdemont en el último congreso del partido celebrado meses atrás, está a la espera de ocupar un nuevo cargo en la formación. En el congreso, se le asignó la dirección de la fundación de Junts. Pero sigue pendiente.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también condenó a otras dos personas, una de ellas a la que se le adjudicó el contrato y otra el administrador de una empresa informática. Fueron considerados cooperadores necesarios del delito continuado de falsedad en documento oficial y autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por lo que se les impuso 2 años de prisión y 1 año y 2 meses respectivamente. Ninguno de los dos recurrió su condena ante el Tribunal Supremo.

Toni Comín cae en desgracia tras perder las elecciones en el consejo de la república

Enfrentarse a Carles Puigdemont sigue siendo un mal negocio en el movimiento independentista. El abogado Jordi Domingo se ha impuesto este miércoles en las elecciones para la presidencia del consejo de la república, el pseudo Govern paralelo creado en 2018 por Puigdemont en Waterloo. Domingo, tras batir a Toni Comín, sustituirá a Puigdemont al frente de esta entidad privada, que nació como una especie de gobierno catalán en el exilio desde el que expresidente de la Generalitat trataba de seguir dirigiendo el movimiento secesionista. Domingo, que contaba con el apoyo de Puigdemont y Lluís Puig, ha obtenido 5.340 votos. La participación ha sido muy baja, de apenas el 9%, sobre un censo de 89.000 personas.

El gran derrotado de la votación ha sido Toni Comín, vicepresidente del consejo de la república durante el mandato de Puigdemont. Apenas ha sacado 745 votos y no ha quedado ni en segunda posición. Ha sido tercero, tras Montserrat Duran. El exconsejero de Salud, distanciado de Waterloo, ha caído en desgracia, después de que fuera acusado de meter la mano en la caja del consejo para gastos personales y fuera acusado además de acoso sexual y psicológico por un excolaborador de Junts.

Puigdemont, tras el escándalo de las irregularidades contables, cesó a todo el gobierno del consejo de la república y convocó elecciones. Instó a Comín a no presentarse. El exconsejero no acató la orden del expresidente de la Generalitat y ahora ha salido derrotado. Comín está en una situación muy delicada, pues sigue sin poder recoger su acta de eurodiputado. La Eurocámara no le reconoce como parlamentario de pleno derecho, ya que no acató la Constitucional y su escaño sigue vacante, hasta el punto que Junts se plantea buscar sustituto.