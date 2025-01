La Fiscalía pide desestimar la demanda contra Alvise por publicar fotos de Koldo García

Alvise Pérez, líder y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta. Ballesteros | EFE

La Fiscalía ha solicitado desestimar la demanda que interpuso Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, contra el dirigente de Se Acabó la Fiesta, Luis Pérez, Alvise, y contra un medio de comunicación por publicar unas fotos en las que estaba de viaje junto al exministro, al considerar que no se incurrió en un delito contra el derecho a la imagen.

El Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid ha celebrado este jueves el juicio a Alvise como consecuencia de la demanda que interpuso Koldo García contra él por publicar varias fotos de un viaje que hizo con Ábalos a la República Dominicana y Guinea Ecuatorial, junto a un texto en el que criticaba que esos personajes públicos viajaran a países considerados paraísos fiscales.

Esta demanda por derechos fundamentales también se dirige contra los periodistas Alfonso Rojo y David Lozano y el medio Periodista Digital por hacerse luego eco de esas fotos, tomadas en el verano del 2021, poco después de que Ábalos fuese relevado como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Al juicio no han acudido ni Alvise ni Koldo García ya que el magistrado no los ha citado, como es habitual en procesos civiles de este tipo, y solo han intervenido los letrados de cada parte y la fiscal.

La representante del ministerio público ha solicitado que se desestime la demanda porque se trata de dos fotos, una en un hotel de Punta Cana en la que Koldo García aparece tapado parcialmente con gafas de sol y una gorra y otra en un hotel de Guinea en la que sale de espaldas, de manera que no su imagen no es visible ni reconocible. Así no se cumplen los requisitos legales para seguir adelante con el proceso.

Por su parte el letrado de Koldo García, que solicita 20.000 euros a los demandados, ha puesto de relieve que se juzga una vulneración del derecho a la imagen, y no el contenido de las publicaciones de Alvise ni de Periodista Digital, por la publicación sin consentimiento de unas imágenes «privadas, en una vacaciones, que no reflejan ninguna situación noticiable, ni hechos de interés», y en las que se reconoce a su cliente.

Ha puesto de relieve que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que publicar una foto así es una intromisión en un derecho fundamental, y si el medio demandado quería hablar de la posible comisión de un delito por parte de García podría haberlo hecho sin imágenes.

Por su parte el letrado de Luis Pérez, Alvise, ha sostenido que la demanda no se debe estimar porque no puede tener la condición de «privada» una persona «que era asesor de un ministro y estaba con su jefe de vacaciones», máxime cuando ambos países con considerados paraísos fiscales y queda acreditado que todo lo publicado es veraz.

Ha precisado que si Alvise no hubiera añadido fotos a sus publicaciones en redes sociales se le habría demandado por falsedad, y ha puesto de relieve que ya se celebró un juicio por una demanda interpuesta por Ábalos en el mismo sentido, y se desestimó porque las imágenes se habían tomado en lugares públicos.

Asimismo el abogado de Periodista Digital y de los dos periodistas demandados ha explicado que en las imágenes se ve bien al exministro Ábalos pero no a Koldo García, que en una foto lleva gafas de sol y gorra y en otra está de espaldas, de manera que no es reconocible.

Ha defendido que se publicaran esas instantáneas porque «Koldo García es un personaje público no solo por su trascendencia pública y política (...), sino por su trascendencia mediática sobrevenida por protagonizar la trama de corrupción más grande de los último años, la llamada trama Koldo», en referencia a su imputación en el caso de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia. Y ha hecho hincapié en que luego «se confirmaron los presuntos delitos» que se apuntaban en las publicaciones.