¿Qué es una cuestión de confianza y qué han acordado el Gobierno y Junts?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La Mesa del Congreso, en la que tienen mayoría el PSOE y Sumar, tramitará la Proposición no de Ley que insta al Gobierno a presentar una cuestión de confianza. Junts la propuso el 10 de diciembre. Desde entonces, Carles Puigdemont ha llegado suspender todo tipo de negociación hasta que no se aprobara. Este martes, el Gobierno anunció que cuenta con los apoyos para desbloquear 29 de las 80 medidas del decreto ómnibus que fue rechazado la pasada semana por el partido independentista, el PP y Vox. Junts está en la ecuación porque precisamente se incluyó el asunto de la cuestión de confianza, que se estudiará la semana próxima en la Mesa del Congreso. El Ejecutivo, eso sí, deberá encajar los argumentos de sus socios de investidura y de los partidos de la oposición. Toda proposición no de ley conlleva su debate en el hemiciclo con participación de un representante de cada Grupo Parlamentario.

Pedro Sánchez anunció este martes el acuerdo con Junts, pero aclaró que «el Gobierno no ve necesidad de hacerlo». Si la Cámara Baja aprueba la proposición de Junts, que contó con la validación de los letrados del Congreso, el Ejecutivo no tendría ninguna obligación legal de presentarla. Los dos socios del Ejecutivo tienen el control mayoritario de la Mesa, pero una vez la iniciativa de Junts pase al pleno cambian las tornas. Si los independentistas (siete diputados) suman sus votos a PP (137), Vox (33) y UPN (uno), la proposición no de ley saldrá adelante.

El jefe del Ejecutivo ya remarcó que la proposición no de ley «reconoce lo que dice la Constitución». La carta magna reconoce a la Presidencia del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, la potestad de presentar ante el Congreso la cuestión de confianza, que se aprueba o se rechaza con mayoría simple.

Si la mayoría del hemiciclo vota a favor de esta cuestión, el Gobierno se mantiene. La situación cambia cuando, una vez presentado este mecanismo legal, el Pleno le retira la confianza al Ejecutivo. Según refleja el artículo 114 de la Constitución, «si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno». Sea cual sea el resultado, el presidente del Gobierno debe comunicárselo al rey.

Solo hay dos precedentes en España desde 1978 y ambos tenían objetivos similares. Tanto Adolfo Suárez como Felipe González buscaban la confianza del Congreso antes de acometer reformas o medidas de trascendencia para el Estado. La estrenó Adolfo Suárez, cuando ni siquiera estaba aprobado el Reglamento de la Cámara Baja. Una década más tarde, Felipe González perdió la mayoría en la carrera de San Jerónimo. Con 175, le faltaba un diputado. Fue Luis Cardones, de Coalición Canaria, el parlamentario que respaldó al presidente.

Perder una cuestión de confianza no tiene como consecuencia directa la convocatoria de elecciones. Conlleva «el cese de todo el Gobierno» y el reinicio de lo estipulado en el artículo 99 de la carta magna. El presidente pasaría a ejercer en funciones hasta que el rey iniciara los trámites para designar al candidato para formar a un nuevo Gobierno. El designado tiene la facultad de presentarse a una sesión de investidura.