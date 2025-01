Junts acusa a los socialistas de «trileros, chantajistas, piratas y manipuladores»

De la teatralización al portazo definitivo de Junts. Los siete votos posconvergentes inclinaron la balanza, junto al PP y Vox, para rechazar el decreto ley ómnibus del Gobierno que incluía un batiburrillo de medidas criticado tanto por la oposición como por los socios de la coalición. Aunque ni la Moncloa ni Ferraz confirmaron ninguna reunión con Carles Puigdemont en el extranjero, reconocieron avances en unas conversaciones que finalmente no arribaron a buen puerto. La fragilidad del Ejecutivo y sus consecuencias transitan hacia un punto de no retorno.

Puigdemont culpa a Sánchez de «jugar» con los pensionistas

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, acusó en redes sociales al Ejecutivo de «jugar con los pensionistas y los usuarios del transporte público», aseguró que él mañana mismo aprobaría las medidas que afectan a estos dos colectivos, y advirtió de que «culpar a los otros de las consecuencias de tus actos no genera confianza». La portavoz Míriam Nogueras denunció el «trilerismo, manipulación y negligencia» del Gobierno al no cumplir sus pactos. «Lo que hoy tumbamos es su mentira, su chantaje y su piratería», dijo para justificar su rechazo a los tres decretos.

El Gobierno, molesto con los posconvergentes y el PP

Desde la Moncloa, reconocieron su enfado con Junts por tumbar el decreto ómnibus, pese a que lo tenían negociado previamente, aseguraron, y a los contactos de última hora. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, acusó al PP de «traicionar a los españoles al votar en contra de que 12 millones de pensionistas vean revalorizada su pensión». Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que es un partido «no fiable», «sin palabra» y que prefiere «causar daño» antes que «ganar derechos».

El Gobierno fracasa en el Congreso y sufre su mayor derrota de la legislatura Gonzalo Bareño

Génova califica el decreto de «infame» y de trampa

Fuentes de Génova consideraron que su no al decreto ómnibus, que definieron como «infame, trampa, ensaladilla rusa y chapuza legislativa», no les pasará factura. «Es miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios», protestó el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Su portavoz en la Cámara Baja, Miguel Tellado, cargó contra Sánchez por «regalar» al PNV el palacete de París que alberga la sede del Instituto Cervantes, y criticó el comportamiento «miserable» y «asqueroso» de los nacionalistas vascos, a los que definió como «el partido aprovechategui» para «hacer caja». El ferrolano les replicó que tanto la Justicia francesa como el Tribunal Supremo español les denegaron la titularidad del inmueble.

El PNV llama a Tellado «torpe y maleducado»

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, respondió a Tellado, al que definió como «torpe, maleducado y sinvergüenza» y «defensor de posiciones neofascistas», y le recordó que este palacete «fue incautado por la Gestapo y entregado a Franco». El nacionalista aseguró que la devolución de este edificio comprado por su partido en 1937, y que durante años fue la sede del Gobierno Vasco en el exilio, es «irreversible» y está amparada en la Ley de Memoria Democrática.

Los pensionistas gallegos cobrarán 30 euros menos desde febrero y el salario mínimo deja de estar en vigor La Voz

ERC y Podemos censuran las políticas de derechas

Gabriel Rufián (ERC) subrayó que Junts, formación que votó junto al PP y Vox, «no castiga a Sánchez, hoy castiga a millones de pensionistas, a millones de usuarios del transporte público y a miles de afectados por la dana». Y la líder de Podemos, Ione Belarra, expresó su tristeza y concluyó que «las consecuencias de permitir que la derecha mande, aunque no gobierne, son desastrosas para la gente».

CC.OO. denuncia la «frivolidad» de Junts

El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, recriminó la «irresponsabilidad manifiesta y frivolidad» de Junts por no apoyar el sistema público de pensiones. El líder sindical censuró los «tejemanejes políticos de bajo vuelo» de los posconvergentes, y los definió como un partido «más de derechas en lo económico que el grifo del agua caliente».

UGT lamenta la «bofetada en la cara de los jubilados»

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lamentó que darle una «bofetada al Gobierno en la cara de los jubilados y pensionistas no tiene mucho sentido», dijo en la factoría de Seat en Martorell.

La CEOE apuesta por el diálogo «trabajoso»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se quejó de que el Ejecutivo haya introducido la revalorización de las pensiones en el decreto ley ómnibus, y apostó por el diálogo y los acuerdos aunque «sea más trabajoso», opinó.

O Bloque tacha de «mal hábito» usar con excesiva frecuencia o decreto ómnibus

O BNG votou onte a favor do real decreto lei ómnibus, que non saiu adiante, a pesares de calificar de «moi mal hábito» o emprego con «excesiva frecuencia» desta ferramenta lexislativa por parte do Goberno de coalición. O seu deputado por A Coruña, Néstor Rego, defendeu no Congreso que aínda que se inclúen medidas que pode «criticar, ou mesmo discrepar», atopa «algunhas fundamentais para que sexa indispensable apoiar este real decreto, por exemplo proceder a suba das pensións». Esta subida do 2,8 % —que non será de aplicación—, describiuna como insuficiente porque «foi establecida en base ao valor medio da tasa de variación interanual do IPC, que fica por baixo da suba real do custo da vida». Chega con saber, engadiu, que a variación anual do prezo da vivenda superou o 8 %.

Rego salientou, como cuestións determinantes, a prórroga xeral do abono de transporte público porque «é necesaria neste contexto», e a prórroga de medidas para facer frente á situación de vulnerabilidade social, especialmente no ámbito da vivenda, que son «sempre curtas e insuficientes, mais en todo caso necesarias», dixo.