Díaz quiere que el Consejo de Ministros apruebe este martes el mismo decreto ómnibus que decayó en el Congreso

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado porque el Gobierno lleve «si puede ser» mañana martes a Consejo de Ministros el mismo real decreto ómnibus que decayó la semana pasada en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts y que incluía medidas como la revalorización de las pensiones. «Creo que el Gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo, al Consejo de Ministros este decreto ómnibus», dijo la titular de Trabajo este lunes en los Desayunos Informativos de Europa Press.

La vicepresidenta segunda ha asegurado que el decreto se debe llevar «tal y como está» porque «la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos». En esta misma línea, ha urgido al Partido Popular, que ha votado en contra, a explicar el por qué de su no. «Un Partido Popular que (...) registró una proposición de ley para decirle o intentar decirle a los pensionistas españoles que ellos quieren revalorizar las pensiones y no es así. Un Partido Popular que está en contra de todas las medidas sociales del Gobierno de España», ha añadido.

Además, Yolanda Díaz ha acusado al PP que estar «secuestrado por Vox» y que eso va a impedir a su líder, Alberto Núñez Feijoo, llegar a la Moncloa. De hecho, ha sentenciado que son ellos y no Junts, que solo tiene siete escaños en el Congreso, los que tienen la responsabilidad de que se tumbaran las medidas sociales de revalorizar pensiones y bonificar ayudas al transporte.

También ha censurado que 11,5 millones de pensionistas se han visto golpeados por la «frivolidad» del PP, un partido «sin palabra» que tienen que explicar las razones de oponerse a las medidas sociales del decreto ómnibus.

No a trocear el decreto

Asimismo, Yolanda Díaz se ha mostrado en contra de trocear el real decreto para que las formaciones políticas, como el PP, puedan elegir «qué no les gusta», ya que se está hablando de medidas que son «muy importantes para la vida de la gente».

«Presuntamente el Partido Popular no tiene rechazo a estas propuestas», ha asegurado la titular de Trabajo, que ha negado conocer qué tienen en contra los populares de las medidas recogidas en el decreto ómnibus. Preguntada por otra posible derrota parlamentaria si se vuelve a llevar el mismo real decreto al Congreso, Díaz ha avisado al PP de que si vuelven a votar en contra «les va a salir caro». «Quiero ver yo que el Partido Popular vote en contra de nuevo de este real decreto, lo quiero ver», ha sentenciado.