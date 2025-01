Sánchez anuncia otros 1.370 millones para reconstruir infraestructuras en Valencia

Pedro Sánchez preside la reunión de alcaldes afectados por la dana Eva Manez | REUTERS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un incremento de las aportaciones del Ejecutivo a los ayuntamientos afectados por la dana. El Gobierno central sufragará el 100 % de las dotaciones municipales que deben reconstruirse (hasta ahora, el porcentaje era del 50 %), así como de todo el saneamiento (depuración de aguas, saneamiento, distribución). En su conjunto, la reparación de los servicios locales se cifra en 1.700 millones, mientras que el coste de actuar sobre el ciclo del agua será de 500 millones. El incremento de la inversión es, por tanto, de 1.370 millones de euros que se suman a los 16.000 millones movilizados anteriormente (una partida que incluía ya el 50 % de los servicios municipales).

Sánchez había citado a los 28 alcaldes de municipios afectados por la dana que aún se mantienen en el nivel dos de Emergencias. De ellos, en la reunión celebrada en la sede de Delegación de Gobierno esta mañana (blindada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que impedía el paso de peatones por la plaza del Temple durante horas), han podido hablar solo cinco, dos populares, otros dos socialistas y uno de Compromís. Los alcaldes se han quejado de la escasa agilidad de las ayudas. El Gobierno asegura haber tomado nota.

Sánchez ha intentado contrarrestar la sensación de bloqueo de la llegada de las ayudas de la Administración estatal. «La velocidad de las ayudas se está intensificando en estas últimas semanas», ha asegurado el presidente, que ha puesto el acento en varios datos: «Son 1.270 millones en indemnizaciones ya resueltas a través del consorcio que depende de Economía, y el 41 % se han ejecutado en los últimos 40 días. Hay una agilización y aceleración que será más intensa en los próximos días. Son 98.000 los beneficiados. Se tiene que hacer más pero hay ya un trabajo que queremos poner en valor. Sabemos que debemos seguir mejorando para agilizar las ayudas».

El Gobierno ha organizado una cumbre en apenas 48 horas. No se recuerda en años una presencia tan masiva de ministros junto al presidente en Valencia. Sin embargo, es una cita sin nadie de la Generalitat ni de la Diputación de Valencia, dos administraciones clave a al hora de reconstruir la zona afectada. Los alcaldes populares lo han advertido durante la reunión. Sánchez ha asegurado que «el Gobierno de España está aquí desde el minuto cero, con Pilar Bernabé, con los ministros y yo vendré proximamente y estaré encantado de reunirme con el presidente de la Generalitat, faltaría más».

Casualmente, o no, la cumbre se ha organizado el día de la Comunitat en Fitur, la feria del turismo que se organiza en Madrid y en la que está Carlos Mazón. Otro de los asuntos controvertidos, además de la nula coordinación con la Generalitat («la coordinación de la Administración General del Estado es total y absoluta. La voluntad del Gobierno es de la máxima coordinación con todas las administraciones. Vamos a arrimar el hombro para que la reconstrucción sea cuanto antes mejor. Lo importante es que los ciudadanos sepan y tengan la tranquilidad de que las ayudas están llegando y llegarán, y que otras Administraciones, antes de confundir y desinformar sean rigurosas y trasladen también esa garantía y seguridad a los ciudadanos»), es la ausencia del propio Sánchez. Llevaba 81 días sin venir a Valencia y se le ha preguntado si visitará en algún momento la zona afectada por la dana, algo que no hace desde que tuvo que salir precipitadamente de Paiporta el pasado 3 de noviembre: «Ahora toca gestión, gestión y gestión. Habrá tiempo de visitar los municipios afectados. No es momento de la foto sino de la gestión».