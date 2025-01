La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana pierde una moción de confianza

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en el pleno de este jueves en el que sometió a una moción de confianza. Siu Wu | EFE

La alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha perdido este jueves la moción de confianza que ella mismo convocó tras no poder aprobar los Presupuestos, con los únicos votos a favor de su formación (6) y los votos en contra de la oposición al completo —Junts (3), ERC (3), PSC (2), CUP (2) y Som-hi Ripoll (1)—.

«No presento esa cuestión de confianza para perder el cargo. La presento para desatascar el presupuesto municipal y poder seguir gobernando», ha defendido Orriols antes de la votación del pleno.

Orriols planteó la moción de confianza después que este lunes toda la oposición rechazara su proyecto de presupuesto para el 2025 y, al haberla perdido, los grupos de la oposición tienen 30 días para conformar un gobierno alternativo (que requiere de la mayoría absoluta del pleno).

En caso contrario, Orriols se mantendría en el cargo y los presupuestos se aprobarían de forma automática, a diferencia de lo que pasó el año pasado, cuando la alcaldesa optó por una prórroga en vez de aprobar nuevas cuentas.

Orriols ha criticado que los grupos han recibido presiones de los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, respectivamente, para votar en contra de las cuentas: «El pueblo ya sabe que esto no va de presupuestos, esto va de arrebatarme la vara».

Asimismo, ha asegurado que el presupuesto presentado es «digno» y garantiza los servicios de calidad, y ha rechazado la posibilidad de proponer una prórroga presupuestaria.

Grupos municipales

Durante el pleno, los concejales han votado uno a uno y en voz alta la moción de confianza y, tras el discurso de Orriols, han defendido su posición, excepto ERC, que ha decidido no intervenir.

La concejal de Junts Maria Soldevila ha criticado que Orriols siempre quiere imponer su criterio, lo que le impide llegar a acuerdos con el resto de grupos municipales, y el concejal del PSC Enric Pérez ha lamentado que no haya querido tener en cuenta sus enmiendas a los Presupuestos: «Las reglas del juego y el tablero están claros».

Para el concejal de la CUP-Alternativa per Ripoll Daniel Vilaseca, las cuentas presentadas por Orriols no dan respuesta a «las necesidades reales» de los vecinos, y el concejal de Som-hi Ripoll Joaquim Colomer ha afeado que el actual gobierno municipal no ha gestionado los problemas de la ciudad.