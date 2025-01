El PNV frustra la reforma legal que beneficiaría al entorno de Pedro Sánchez

Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV, en el Congreso. Juan Carlos Hidalgo | EFE

Fue en viernes y ante la sorpresa generalizada, como suelen hacerse estas cosas. El 10 de enero, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, compareció desde la Cámara baja para presentar la «Proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». López alegó que lo que se pretende con ella es simplemente «proteger a la ciudadanía de la persecución y el acoso de los sectores ultras y prestigiar más nuestro sistema judicial».

La iniciativa socialista incluye una disposición transitoria única que aclara que este cambio legislativo afectaría tanto a futuros casos como a los que están ya en trámite. Procesos, por ejemplo, en los que están sumidos la esposa del presidente, Begoña Gómez, o su hermano, David.

No para salvar a Sánchez

La gélida realidad parlamentaria a la que se enfrenta el PSOE en las Cortes hará que esta proposición de ley no vea la luz o, al menos, no como le gustaría. Y no lo hará, entre otros motivos, por el PNV, quizá el socio más fiel que tiene junto a EH Bildu.

«No debería haber posibilidad de acusación popular cuando ni la Fiscalía ni el perjudicado o la perjudicada quieren seguir con el trámite judicial. Debería acotarse porque ha habido un abuso absoluto. Es una figura extraña en el conjunto del ordenamiento jurídico europeo y se viene haciendo un uso espurio de esa figura durante décadas. Pero creo que la disposición transitoria de la iniciativa del PSOE para cerrar casos en curso sobra, para no restar fuerza y credibilidad a la proposición de ley», aseguró el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

El portavoz jeltzale en el Congreso ya ha delimitado el terreno de juego. Sí, pero no para «salvar a la familia de Sánchez», como han denunciado el resto de los partidos de la oposición. Sobre todo el PP, que ha emulado este tipo de actitudes a las de Nicolás Maduro en Venezuela. Las causas que afectan a la mujer y al hermano del presidente quedarían archivadas con esta ley. Todas las asociaciones de jueces, incluso la progresista, han criticado esta iniciativa.