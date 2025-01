Yolanda Díaz se suma a la desbandada de la red social X: «Defender la democracia es dejar de utilizar herramientas que la debilitan»

En primer término, Yolanda Díaz. A su derecha, la ministra de Juventud Sira Rego. A su izquierda la ministra de Sanidad, Mónica García y el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El polémico gesto nazi de Elon Musk durante los actos de investidura de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos no ha pasado desapercibido. El magnate, propietario de la marca de coches eléctricos Tesla, de la compañía espacial Space X o de los satélites de comunicaciones Starlink, es también dueño de X, antes llamada Twitter, desde 2022. Desde entonces las críticas a la plataforma por alentar sus algoritmos publicaciones de corte ultraliberal, violento y de extrema derecha no han cesado. Cuando tras elecciones estadounidenses se confirmó que Musk formaría parte del Ejecutivo estadounidense se produjo un éxodo masivo de quienes consideraban poco ético que una red social estuviera bajo el control del poder político. Medios de comunicación como The Guardian en Reino Unido o La Vanguardia en España dejaron de publicar en X. Personajes famosos ligados a la cultura también confirmaban entonces su marcha, entre ellos, las actrices Jamie Lee Curtis y Bette Midler. Antes, cuando Musk tomó la riendas de la red social, figuras como las de Elton John, Jim Carrey, Whoopi Goldberg o Gigi Hadid ya habían dejado de poner tuits.

La lista de bajas va en aumento ahora entre la clase política, especialmente tras el discurso y el saludo nazi de Musk en Washington D.C. durante la ceremonia que sirvió para investir a Trump en su segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Políticos de izquierdas como la líder de Sumar Yolanda Díaz, la ministra de Juventud Sira Rego y el titular de Cultura Ernest Urtasun han anunciado en las últimas horas su salida de X. «Ha dejado de ser una herramienta de comunicación para pasar a ser un mecanismo de propaganda que utiliza el algoritmo para primar unas ideas sobre otras y afectar con ello a la opinión pública», justificaba su decisión la fenesa Díaz, también Ministra de Trabajo.

Defender la democracia es dejar de utilizar herramientas que la debilitan.

Nos seguiremos leyendo en otras plataformas. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 21, 2025

Mientras, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se refería a la «declaración de intenciones» que supuso el gesto de Musk, que para ella no fue «un desliz, una provocación o un error». «Vivimos marcadas por las contradicciones, pero ha llegado a ser insostenible seguir alimentando el negocio de un multimillonario que juega a ser dictador», añadió al respecto.

Vivimos marcadas por las contradicciones, pero ha llegado a ser insostenible seguir alimentando el negocio de un multimillonario que juega a ser dictador. — Sira Rego 🔻 (@sirarego) January 21, 2025

Ernes Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura es el tercer político de la izquierda española que ha anunciado también su salida de la plataforma este martes. «Las redes sociales son una herramienta para el debate público. Esta, sin embargo, se ha convertido en el altavoz de una oligarquía de extrema derecha y sus tentáculos que fomentan el odio y la desinformación. Por eso, hoy dejo de utilizar esta cuenta», fue su último mensaje en la red social.

Las redes sociales son una herramienta para el debate público. Esta, sin embargo, se ha convertido en el altavoz de una oligarquía de extrema derecha y sus tentáculos que fomentan el odio y la desinformación. Por eso, hoy dejo de utilizar esta cuenta. — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) January 21, 2025

Siguen los pasos del ministro de Defensa alemán

Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, también se refirió a la deriva de posicionamiento político en X para anunciar que su ministerio suspendía su cuenta de X desde el 15 de enero. «No publicaremos de manera proactiva hasta nuevo aviso», explicó. El ministerio, en un breve comunicado justificó la decisión por la creciente dificultad de mantener «un intercambio objetivo de argumentos». Poco antes de la salida del ministerio alemán de la antigua Twitter, Musk había mostrado apoyo al partido de extrema derecha AfD, algo que generó indignación entre la coalición de Gobierno del país.

Alice Weidel afirmó en conversación con Elon Musk que "Hitler era comunista"

La verdad es que los comunistas fueron los que le patearon el culo al abuelo Hans, miembro de las SS desde 1933 y juez militar de la Wehrmacht desde 1941. Va siendo hora de retomar las buenas costumbres — Víctor Egío (@EgioVictor) January 9, 2025

La candidata a canciller de la fuerza ultraderechista, Alice Weidel, llegó a participar en una charla en vivo con el multimillonario empresario. Dejó entonces polémicas declaraciones, entre ellas decir que Hitler, líder de la Alemania Nazi, «era comunista».