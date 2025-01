El PP evitará la derrota del Gobierno en el decreto para conciliar pensión y empleo

Pedro Sánchez abraza a Miguel Ángel Gallardo tras ser proclamado como líder del PSOE en Extremadura. Jero Morales | EFE

Pese a las profundas discrepancias con el Ejecutivo, el Partido Popular se ha comprometido a salvar el miércoles, 22 de enero, en un pleno extraordinario del Congreso la convalidación del decreto ley para mejorar la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada, que incluye facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo, una norma que fue acordada por los sindicatos y la patronal el pasado julio, pero que no gusta a varios socios del Gobierno de coalición y que si por ellos fuera no saldría adelante.

Los populares harán caer, eso sí, otro decreto, el del impuesto a las energéticas, en el que coincide con las derechas nacionalistas de Junts y PNV. Y un tercero, el conocido como ómnibus por integrar medidas de todo tipo, desde la subida de las pensiones, la gratuidad del transporte y la concesión a los peneuvistas de la propiedad del palacete en París incautado en su día por los nazis, depende de lo que decida Alberto Núñez Feijoo, pues el partido de Carles Puigdemont anunció que se opondrá.

El líder de los populares avanzó el pasado martes el apoyo de su formación al decreto sobre la última parte de la reforma de pensiones que comenzó en la legislatura pasada el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. «Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar, en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese real decreto ley», justificó Feijoo. Confirmaba así que la estrategia del líder popular se fue modulando desde un «no estamos para ayudar a Sánchez, sino para cambiar el Gobierno», y detestar a aquellos que pusieron al Estado contra las cuerdas en el 2017, a negociar y coincidir en votaciones con los siete diputados de Junts, aunque solo fuera para aprovechar cada oportunidad de derrotar al Ejecutivo en el Congreso sirviéndose de la resquebrajable mayoría de la investidura. Con su apoyo al decreto de la reforma de las pensiones, Feijoo puede sacar pecho de que aunque no está para sacarle las castañas del fuego a Sánchez, sí es una decisión que beneficia a los españoles. Además podrá evidenciar que con las negociaciones con Junts en suspenso, Sánchez se ha quedado sin la opción de sacar adelante sus iniciativas si no es con el oxígeno del PP. Es decir, los populares se vuelven imprescindibles.

Quienes han dicho que no van a apoyar este decreto son Bildu y Podemos. Alegan que en la práctica supone alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Sumar, por su parte, se ha mostrado crítica con la reforma alegando el mismo argumento. El portavoz de pensiones de EH Bildu en el Congreso, Iñaki Ruiz de Pinedo, dijo que la reforma no representa a los pensionistas vascas ni tiene el aval de la mayoría sindical vasca. «Si el Gobierno no rectifica, no contará con nuestro apoyo», concluyó.