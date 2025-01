El misterio de la muerte de Esther López: la jueza mantiene en libertad al único investigado

Imagen de Esther López. Atlas ATLAS

Hace solo una semana que su hermana hacía un llamamiento desesperado. «12 de enero, mismo día, Supercopa, mismos equipos... ¿Sabéis lo que no es lo mismo? Mi vida. ¿Sabéis lo que no es lo mismo? La vida de mi hermana». Era el grito de Inés López, que sigue luchando porque la atención sobre la muerte de su hermana Esther no decaiga. Y es que se han cumplido ya tres años desde que el cuerpo de esta vecina de Traspinedo, Valladolid, apareciese sin vida en una cuneta después de 23 días desaparecida.

Este lunes han sido los tribunales los que han movido ficha. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid ha denegado la prisión provisional que había solicitado la acusación particular para el único investigado en el caso de Esther López, Óscar S.M.

La jueza, de conformidad con el criterio ya expuesto de la Audiencia Provincial de Valladolid en un pronunciamiento previo, ha rechazado la petición de la acusación particular que representa a la hermana de Esther López y mantiene la libertad del investigado, para el que ya se establecieron con anterioridad medidas cautelares. Estas medidas consisten en la obligación de comparecer periódicamente. Además tiene retirado el pasaporte y tiene prohibido salir del territorio nacional.

La acusación particular argumentó su solicitud de ingreso en prisión en la posibilidad del riesgo de fuga, alegando que el investigado posee una agencia de viajes y medios económicos que pueden facilitar su huida, y manifestó que, desde su punto de vista, quedó acreditado que ha mentido y que por el trabajo policial e informes forenses resulta principal autor conocido.

Ante esta petición, la Fiscalía mantuvo su oposición a la medida y argumentó que los hechos son los mismos que cuando se tomó la decisión de la libertad ratificada porque no existen nuevos hechos, ni juicio, ni condena por sentencia.

¿Qué le pasó a Esther López?

«Hace justo tres años que la asesinaron intencionadamente, la dejaron morir de dolor, evitaron pedir, ni que ella pudiese pedir ningún tipo de ayuda... », publicaba su hermana el 12 de enero en las redes sociales.

Aquella tarde del 2022, Esther estuvo de copas con Óscar junto a otros amigos. Según la investigación, tras consumir alcohol, hachís y cocaína, ambos se fueron juntos en el coche de él y a las 3.00 horas, él la dejó en una carretera porque quería ir caminando a casa de otro amigo.

La Guardia Civil maneja otra teoría. A las 3.00 horas, Óscar y Esther llegaron a casa del investigado. «No hay evidencia de que durante el trayecto se hubiera producido una parada para que Esther se hubiera podido apear del vehículo», dice el informe de la UCO.

Los teléfonos de ambos les ubican en el entorno de la vivienda a las 3.22 y 3.26 horas. La Guardia Civil asume que Esther no se separó de su teléfono, ya que el terminal se localizó junto al cadáver —y su mochila— en la cuneta donde fue hallado el cuerpo. «Los posicionamientos y conexiones permiten aventurar que habría llegado junto a Óscar a bordo del vehículo de este hasta la vivienda que dispone en la urbanización El Romeral de Traspinedo», apuntan los investigadores.

El último atestado de la UCO avala la hipótesis de que Óscar atropellase minutos después a Esther fruto de un «arrebato en caliente» tras una discusión de origen desconocido. Según el informe policial, Óscar y el coche seguían a las 3.40 «a la altura de la parte trasera de su residencia familiar». Después, el teléfono de Óscar, según los investigadores, se sitúa dentro del domicilio. La UCO reitera que la causa de la muerte fue el atropello por un turismo, a velocidad media o baja, cuando la víctima se hallaba de espaldas, con la confluencia de otros factores como la intoxicación etílica, el consumo de cocaína y la hipotermia. Y concluye además que la mujer no murió en el acto sino que sobrevivió durante un tiempo indeterminado. Según la autopsia, la causa inmediata del fallecimiento se debió a un shock multifactorial.

El informe concluye que tras golpearla con el coche, el sospechoso ocultó el cuerpo de la víctima en el interior de la residencia familiar y la dejó morir. El cadáver habría permanecido escondido hasta que el sospechoso decidió qué hacer con él. De hecho, durante la investigación, se acreditó que el acusado realizó distintas búsquedas en Google Maps, casualmente en las que aparece el escenario en el que fue localizado el cadáver de la víctima y donde él tuvo años antes una salida de vía por circular bebido. A este respecto, Óscar no ha sabido explicar el motivo de tal circunstancia pero sí ha declarado que esas búsquedas las hace a diario, «miles de consultas», con motivo de la agencia de viajes que regenta. A esto hay que sumar que en el maletero del coche apareció ADN de la víctima. Un vehículo que al día siguiente fue lavado.