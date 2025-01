Puigdemont suspende las negociaciones con el PSOE y llama a una reunión urgente en Suiza

ep

Carles Puigdemont ha anunciado desde Bruselas que suspende las negociaciones sectoriales con el PSOE, aunque por ahora evita la ruptura total con Pedro Sánchez tras la «no decisión» sobre la cuestión de confianza. «A partir de hoy suspendemos las negociaciones políticas por el PSOE por cuestiones sectoriales. Hasta que no se resuelva esta crisis no podemos negociar nada a nivel sectorial con quien, de momento, no ha recuperado nuestra confianza», ha señalado el líder de Junts, que posterga el diálogo sobre los Presupuestos. «Estamos en un punto final», ha advertido en alusión a que los socialistas no cedan a los compromisos que los independentistas creen incumplidos.

Puigdemont sí va de farol Gonzalo Bareño

Puigdemont ha reconocido que «puedo vivir perfectamente sin reunirme con Pedro Sánchez», dejando en el aire un futuro encuentro con el presidente del Gobierno, y ha explicado por qué propone una moción de confianza y no de censura: «La moción de censura es proponer un Gobierno alternativo. Un Ejecutivo con el apoyo de Vox que nos pide años de prisión es un poco difícil de explicar». «En democracia, si un Gobierno pierde la mayoría de un Parlamento no le hace falta que le hagan una moción de censura para convocar elecciones, tendría que ser automático», ha sentenciado.

Puigdemont, que este viernes ha convocado a la cúpula de su partido a una reunión en la capital belga, ha insistido en que Pedro Sánchez tiene que moverse y tiene que dejar de jugar con el calendario. Empezando por la cuestión de la resolución del conflicto catalán. El expresidente de la Generalitat ha lamentado que el Gobierno reconozca que hay un conflicto y al mismo tiempo el Govern catalán dé por normalizada la situación política en Cataluña. Ha dado a entender, además, que la cuestión que puede desencallar el embrollo ya no es una reunión con Pedro Sánchez, ni siquiera la asistencia del presidente del Gobierno en la reunión de Suiza. «No estamos encallados en eso», ha asegurado. «Ayuda que se nos reconozca, pero no hemos venido a hacer teatro», ha afirmado.

El líder independentista ha instado a los socialistas a cerrar ya el acuerdo sobre el traspaso integral a la Generalitat de las competencias de inmigración y ha sido muy duro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este viernes en RNE ha cerrado la puerta a que los Mossos puedan asumir las competencias del control de fronteras. «Vive en otro mundo», ha atacado el dirigente nacionalista. Sánchez tiene un «problema» con este ministro, ha señalado. Y ha advertido al Gobierno de que traspaso integral es «todo». «Si el acuerdo no incluye eso (control de fronteras) no hay acuerdo», ha avisado.

Los independentistas reclaman también al Gobierno que dé más pasos en el reconocimiento del catalán como lengua oficial en las instituciones europeas. Hay rumbo de colisión. Puigdemont insiste en que se le ha de amnistiar políticamente.

El secretario general de Junts, Jordi Turull; el líder de Junts, Carles Puigdemont y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una reunión con miembros del partido, en Bruselas Junts | EUROPAPRESS

Conversaciones discretas

Fuentes del PSOE no han querido entrar a valorar la decisión de Junts de suspender todas las negociaciones sobre cuestiones sectoriales, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y han insistido en que las conversaciones con el partido catalán seguirán en la «discreción, como hemos hecho en todos los procesos», dijeron a Efe.