Puigdemont rechaza la moción de censura que pide el PP y vuelve a amenazar a Sánchez

El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull; el secretario general de Junts, Jordi Turull; y el expresidente de la Generalitat Artur Mas EUROPA PRESS

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, descartó este martes sumarse a una eventual moción de censura de PP y Vox, al tiempo que volvió a instar a Pedro Sánchez a reunirse en Bruselas con Carles Puigdemont. El número dos de los independentistas catalanes advirtió de nuevo al PSOE de las consecuencias de dar portazo a la proposición no de ley para que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza en el Congreso. La iniciativa será abordada este jueves por el órgano rector de la Cámara Baja, en manos de las fuerzas que sustentan al Ejecutivo. «Lo que decida la Mesa no es inocuo; nosotros hemos cumplido la parte que nos tocaba, pero por parte del PSOE todo son excusas», señaló Turull en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona.

El dirigente de Junts aseguró que, si la cuestión de confianza no llega al Pleno, su partido tendrá que «tomar decisiones que no gustarán al PSOE». Sobre la llamada ley Begoña que impulsan los socialistas, lamentó que «mientras perseguían independentistas, el PSOE miraba hacia otro lado, y ahora que tocan a un familiar se movilizan; hay más solidaridad con Pedro Sánchez que con Xavier Trias».

Desde el Gobierno, no dan crédito a las amenazas de Puigdemont. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Pilar Alegría insistió en que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno. «A partir de ahí […] le corresponde, en todo caso, a la Mesa calificar o no esta proposición», subrayó la ministra portavoz, que prefirió eludir el fondo de la cuestión: si la Mesa debe rechazar o no su tramitación. En cualquier caso, el Gobierno, dijo, cumple con los compromisos adquiridos con el resto de fuerzas parlamentarias «en lo que está en su mano».

La negativa a cumplir la exigencia de los de Puigdemont puede significar que no apoyen los Presupuestos Generales del Estado para el 2025, cuyo voto es decisivo para sacarlos adelante. Desde el Ejecutivo insisten en que quieren nuevas cuentas, pero recuerdan que se puede gobernar con presupuestos prorrogados.

Tampoco Esquerra Republicana está por avalar la iniciativa de sus exsocios del procés. Para su presidente, Oriol Junqueras, la cuestión de confianza «no aporta mucho». «Si no ayuda en nada, quizás no hace falta», explicó ayer en RTVE. Según Junqueras, Junts «se equivocaría mucho» si sus siete diputados en el Congreso de los Diputados se sumaran a una hipotética moción de censura impulsada por Alberto Núñez Feijoo, al tiempo que añadió que «no es casualidad» que el líder del PP apele a los posconvergentes. «Para nosotros es un orgullo que vean inimaginable que Esquerra se pueda sumar», destacó el reelegido líder de los republicanos.

Traspaso de Cercanías

La Generalitat inició ayer el procedimiento para el traspaso de la R1 de Cercanías con la petición formal al ministerio de Óscar Puente de que excluya de la red ferroviaria de interés general el tramo entre Sagrera y Masanet. Este trámite administrativo permitirá al consejo de ministros autorizar el traspaso y que la Generalitat obtenga la titularidad de esta línea. La transferencia de Cercanías forma parte de los acuerdos de la investidura de Pedro Sánchez firmados con Esquerra.