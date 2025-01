El Gobierno ataca al juez del Supremo tras verse señalado por las filtraciones

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EDUARDO PARRA | EUROPA PRESS

El Gobierno cargó este martes contra el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, tras verse señalado en el caso de la filtración de datos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Desde el Ejecutivo se culpó al magistrado de acusar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin tener «prueba concreta» sobre el origen de la filtración de los datos del empresario Alberto González Amador y también de hacer «elucubraciones» sobre la supuesta implicación de Presidencia del Gobierno en el caso.

«Hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general», aseguró la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra afirmó que no comparten «la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación». «El origen del delito está donde está, en la pareja de la señora Ayuso», insistió Alegría.

El Gobierno mantiene su «confianza y apoyo absoluto» a Álvaro García Ortiz a pesar de su imputación y del hecho que haya sido citado a declarar por el juez el próximo 29 de enero. Esa confianza podría mantenerse incluso en el caso de que se abra juicio oral contra el fiscal. Preguntada al respecto, la portavoz dijo que quiere ser «prudente», pero añadió que el Gobierno «siempre va a apoyar a quien persigue el delito y no a quien lo comete».

Después de que el juez señalara que el correo con los datos secretos partió de la Fiscalía hacia Moncloa, y que desde allí se filtró con la «intencionalidad política» de perjudicar a Díaz Ayuso, Alegría dijo que no iba a opinar sobre «elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental». «Estamos en un Estado de derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí es que no los hay», reiteró.

El foco sobre Rodríguez

En el Gobierno insisten en poner el foco sobre el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por difundir «bulos». «No ha dudado ni un segundo en poner a disposición todos los recursos de la comunidad autónoma para proteger a la señora Ayuso y a su pareja», aseveró Alegría. «Los bulos, mentiras y filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete», aseguró.

La ministra indicó que, en su declaración como testigo ante el juez, Rodríguez explicó «la cantidad de mentiras que había trasladado con el objetivo de tapar a la señora Ayuso». «Esa es la realidad y esa es la situación en la que estamos. Por tanto, máximo apoyo y máxima confianza en el fiscal general del Estado», afirmó.

Tampoco comparte el Gobierno que el novio de Ayuso no haya sido llamado a declarar después de casi un año desde que se supiera que cometió dos delitos contra la Hacienda pública. Este mismo martes, la Fiscalía pidió al magistrado que llame declarar a González Amador aunque no se haya confirmado su imputación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska opinó también sobre los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se basa el juez para acusar al fiscal general y lamentó que esos informes sean «interpretados de forma diferente por determinadas instituciones y determinados colectivos». «Me llama la atención que en casos muy significativos y que ustedes conocen, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial», dijo Marlaska, en referencia al caso de Begoña Gómez.