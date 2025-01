Felipe González considera que España «no puede ni debe permitirse» que el rey emérito muera fuera del país

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar, Mariano Rajoy, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, con el rey Juan Carlos en el 2015 en Casa Lucio (Madrid)

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado este miércoles que España «no puede» ni «se debe permitir» que el rey emérito muera fuera del país. «Me gustaría que esté aquí», ha reconocido.

González ha hecho estas afirmaciones sobre el rey Juan Carlos en una entrevista en Telecinco recogida por Efe, en la que ha defendido además la decisión de Felipe VI de no de acudir a la inauguración de los actos conmemorativos de la muerte de Franco. «No ha ido porque no iba alterar la agenda de Estado para ir a un acto de no Estado», ha incidido.

El expresidente ha opinado que fue «un acto puramente de partido», al que ha agradecido no haber sido invitado. «Me parece una genialidad porque yo pensé que Franco se había muerto. Fueron los momentos más terroríficos que vivieron los demócratas porque creció la incertidumbre. La verdad es que no me han invitado a los actos de Franco y se lo agradezco», ha dicho, con ironía.

Sánchez «cambia de posición»

Preguntado por el distanciamiento que ha tenido del PSOE y de Pedro Sánchez en la última década, González ha opinado que «cada vez que uno intenta apoyarle en una posición, cambia de posición. No es falta de voluntad, pero tienen que mantenerse las posiciones como con Puigdemont, Maduro o Venezuela... Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a los dirigentes de mi partido si se dejan ayudar».