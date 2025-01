Sánchez advierte sobre los totalitarismos: «La pérdida de libertades puede volver a ocurrir»

El presidente del Gobierno interviene en el acto España en Libertad, en el Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este miércoles, en la presentación de los actos por los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, contra quienes quieren que se olvide el «franquismo», y ha avisado de que la libertad no es una conquista «permanente», sino que «se puede perder». «Puede volver a ocurrir», ha dicho.

«Quienes cantan las virtudes del autoritarismo quieren que olvidemos estas cosas», ha apuntado el jefe del Ejecutivo tras desgranar algunos ejemplos concretos de las cosas que estaban prohibidas durante el régimen franquista.

«Quieren que olvidemos que, todavía en 1970, España estaba gobernada por una minoría autocrática y represora que usaba el miedo y el poder para imponer sus intereses y sus valores al resto de la sociedad. Quieren que olvidemos que aquella España que algunos decían una, grande y libre, estaba en realidad hecha a pedazos y hambrienta, entre otras muchas cosas, de libertad», ha abundado.

En este contexto, ha resaltado la importancia de «transmitir a los jóvenes la importancia de vivir en democracia» porque «cuando uno ha pasado toda su vida bajo su velo protector, es fácil olvidar» sus «enormes fortalezas».

El auge del fascismo

«El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa», ha enfatizado, antes de recalcar que «si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente», sino que «es algo que se puede perder».

«Por tanto, puede volver a ocurrir. Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócratas. Basta con entender que la libertad, la verdadera libertad, es aquella que nos hace mejores como personas y como sociedad», ha dicho Sánchez.

Feijoo contraprograma el acto del presidente con un viaje a Valencia

Feijoo se desplaza hoy la zona cero del desastre, en su tercera visita desde que las riadas anegaron territorio valenciano el 29 de octubre, para recorrer los pueblos afectados y se reunirá con el presidente autonómico, Carlos Mazón. En su comunicación sobre la jornada, Génova enfatiza que ese encuentro no alterará las responsabilidades de Mazón, «que mantendrá intacta su agenda institucional». Una agenda, la propia, que persigue al responsable del Consell desde que consumiera parte de la tarde de la tragedia en una comida con una periodista cuando ya la situación apuntaba a crítica. Este jueves, Feijoo rematará su viaje viéndose con alcaldes y portavoces de su formación concernidos por la catástrofe.

Donde el PP ve una utilización interesada de Franco por Sánchez para intentar desviar la atención de su fragilidad parlamentaria y de las causas judiciales que afectan a su entorno, los socialistas oponen que la condena de la dictadura sigue constituyendo un asunto incómodo para los populares y que su líder lo que hace, en realidad, con su desmarque es ceder a las presiones de los sectores nucleados en torno a Isabel Díaz Ayuso y a las electorales que ejerce, por su flanco más a la derecha, Vox. Al acto de este mediodía comandado por el presidente del Gobierno no acudió, además de la oposición, el rey, al que le coincide con la entrega de despachos a los nuevos embajadores. Sobre la cita no solo planea la polémica por las adhesiones que reciba o no, sino también por el agravamiento del pulso dentro del Ejecutivo al bloquear Economía la reducción de la jornada laboral patrocinada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Felipe VI recibe las cartas credenciales del embajador del Reino Unido e Irlanda del Norte, Alexander Wykeham Ellis FERNANDO VILLAR | EFE

Felipe VI recibe las cartas credenciales de seis embajadores

Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio Real de Madrid las cartas credenciales de los nuevos embajadores del Reino Unido e Irlanda del Norte, Canadá, Panamá, Gabón, Malta y Grecia. Una cita por el que el rey no ha asistido en Madrid al acto de presentación del 50 aniversario de la muerte de Franco y el inicio del proceso hacia la democracia, que ha sido presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Según explicó el Gobierno la semana pasada, Felipe VI se sumará a la iniciativa del aniversario participando en varios de los actos previstos, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o el evento que conmemorará el importante papel que jugó la monarquía en la Transición, asunto que trataron el jefe del Estado y el presidente del Gobierno.