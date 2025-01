Aldama sobre la comisiones: «Koldo me repetía que parte de ese dinero iba para el partido»

Fotograma de la grabación de la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo EFE | EFE

El empresario y presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, declaró al juez del Supremo que Koldo García, exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, le dijo «en muchas ocasiones» sobre las supuestas comisiones que cobró de empresas adjudicatarias que «parte de ese dinero iba para el partido». Efe ha tenido acceso a la grabación de Aldama de su declaración del pasado 16 de diciembre ante el juez Leopoldo Puente, en la que trató de desmontar la versión del exministro mediante pantallazos de WhatsApp sobre contratos de obra pública, y cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las comisiones que dijo haber cobrado, de las que una parte fue destinada, sin precisar, al PSOE.

En un momento del interrogatorio, que duró tres horas, el letrado del PP, que asume la acción popular, aborda «los contratos de obras públicas» del Ministerio con Aldama. «He querido oír que usted ha dicho que parte de las comisiones se le pagaba directamente, parte se les pagaban a Koldo y Ábalos y una parte era para el partido, ¿he oído bien?», pregunta el abogado Alberto Durán.

Aldama responde: «Sí, ha oído bien, porque el señor Koldo García en muchas ocasiones me repetía que parte de ese dinero iba para el partido», a lo que el abogado pregunta «¿del dinero que recibía Koldo?» y el empresario matiza: «del dinero que recibían los dos». Entonces, el abogado le interroga sobre si puede indicar el «importe aproximado de esas comisiones que pudieron ir al PSOE». Pero Aldama no precisa: «No, porque son varias y eran bastantes pero es fácil relativamente, eso está en las empresas que hemos aportado, las licitaciones y los contratos. Si buscamos una media de, como he dicho al magistrado, de entre un 1 y 1,5 se saca fácilmente la cantidad».

Más tarde, a preguntas de su letrado Jose Antonio Choclán, dice que el importe global del dinero que se llevo él en comisiones «se puede ir fácilmente a los tres millones y medio, cuatro millones de euros», sin precisar cuánto se fue al PSOE.

Las «relaciones» con varios ministros

Por otra parte, un episodio llamativo ocurre cuando el empresario habla que mantuvo «relaciones con varios ministros» y «WhatsApp» como con la entones ministra de Industria Reyes Maroto. Justo en ese momento, el juez le corta porque «esto no tiene ningún perfil penal», señalando que «si hay algo que tiene perfil penal centremos el interrogatorio sobre esto, pero si es solo para demostrar quien conoce a quien, no tiene mucho recorrido».

Aldama interviene: «Disculpe, una puntualización. No se si tendrá concepto penal o no, pero al final también es un tráfico de influencias, que el señor Ábalos le diga a la ministra Reyes que me atienda y me haga caso en una serie de cuestiones o a la ministra Ribera, sí es un tráfico de influencias».

El juez le responde que esa es una cuestión que «su abogado valorará» pero que «tener el contacto de un ministro no tiene relevancia penal», a lo que el empresario contesta que «por eso estamos pidiendo el terminal», para demostrar que «sí había un claro tráfico de influencias».

Koldo García negó ante el juez Leopoldo Puente la existencia de estas comisiones y eximió a Ábalos de responsabilidad. En la comparecencia que mantuvo el pasado mes de diciembre ante el magistrado del Supremo, a la que ha tenido acceso Efe, de casi dos horas y media de duración, Koldo García dijo que aunque recibía ofertas de muchas empresas, él no tenía poder de decisión para elegir a la adjudicataria. «Me llegaron bastantes (ofertas). No vi todas. O sea, vi los precios, vi de dónde venían y las entregaba directamente a los técnicos y al su secretario», afirmó Koldo García al juez.

Koldo García negó también que él eligiera a la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos de mascarillas que se celebraron con Puertos del Estado y con Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Asimismo, negó que Ávalos, en diciembre del 2023 y en enero del 2024, recurriera a él por encargo del empresario Víctor de Aldama para que hiciese alguna gestión en beneficio de Soluciones de Gestión frente a la administración Balear porque esta le reclamaba unas cantidades como consecuencia de las defectuosas mascarillas que habían entregado.

La Justicia trata de desentrañar un entramado que supuestamente se lucró con comisiones de contratos de mascarillas adjudicados en el 2020 por entes públicos, la mayoría dependientes de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión por unos 54 millones de euros.

Según la tesis de los investigadores, la elección de esta sociedad habría partido, antes incluso de publicarse las ofertas, del Ministerio que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021, y su exasesor habría cobrado por mediar en las adjudicaciones. Las sospechas apuntan a que esta mercantil fue una sociedad instrumental en un negocio entre Víctor de Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto, que se habrían embolsado millones de euros.

Tras el avance de la investigación, aparecieron indicios de que, además de Koldo García, también el exministro de Transportes habría recibido contraprestaciones por su mediación en adjudicaciones, que después Aldama concretó como comisiones de miles de euros en efectivo.

Koldo García también negó haber recibido de Aldama un sobre con 25.000 euros para entregárselo a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según su declaración ante el juez, tampoco recibió de Aldama un sobre con 15.00 euros para entregárselo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En respuesta a preguntas de la defensa de Ábalos, Koldo García dijo que no recibió de Aldaba dinero en metálico para entregárselo a Ábalos y negó que el empresario visitara frecuentemente el despacho del exministro.