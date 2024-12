El Gobierno confía en aprobar nuevos presupuestos generales en el primer trimestre del 2025

La ministra de Educación, Pilar Alegría. Rodrigo Jiménez | EFE

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha confiado en que los nuevos presupuestos generales del Estado se aprueben en el primer trimestre del 2025 y ha señalado que el Ejecutivo está en «proceso de negociación y diálogo con todas las fuerzas parlamentarias».

«La perspectiva es poderlos presentar y ojalá aprobar en ese primer trimestre del año 2025», ha dicho Alegría en una entrevista en La 1 de TVE recogida por EFE tras incidir en que es el «deseo y la responsabilidad» del Ejecutivo porque «sería muy positivo que el país tuviera unos nuevos presupuestos» para que los retos de la legislatura en materia de vivienda, educación y políticas sociales se hagan realidad.

En este sentido, aunque ha reconocido que todavía no hay fecha de reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, la ministra y portavoz ha abogado por el diálogo con todos los partidos políticos.

«Mucho diálogo y seguir hablando con todas las fuerzas parlamentarias», ha insistido, al tiempo que ha puntualizado que Sánchez también se reunirá con el dirigente de ERC, Oriol Junqueras. «Esa fecha y esa reunión llegará y por supuesto se verá con el líder de Junts y de ERC», ha matizado tras recalcar que estos encuentros hay que enmarcarlos en la normalidad ya que «si hay una evidencia y una realidad es que afortunadamente hemos podido pasar página de esa Cataluña y esa España del 2017».

Alegría ha calificado de «cuanto menos irónico» que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que este viernes hace balance de la política del año 2024, «ahora quiera acercarse» a Junts, «a esos partidos a los que les trasladó una propuesta de ilegalización». Al respecto, ha instado a Feijoo a que haga un discurso «propositivo» y explique las propuestas del PP, aunque -ha puntualizado- que mucho se temo «que se ceñirá a lo que su jefa (Isabel Díaz) Ayuso hizo ayer con continuos ataques al Gobierno». «Ojalá ese propósito de seguir apostando por el dialogo y la serenidad llegue también a la casa del PP», ha recalcado.

Admite que no comunicó a Lambán su decisión de optar a liderar el PSOE de Aragón

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha admitido que no habló ni comunicó al actual secretario del PSOE aragonés, Javier Lambán, su decisión de presentarse como candidata a la Secretaría General y relevarle en el cargo. «No, no he hablado con él y evidentemente no me ha dado su apoyo», ha señalado durante una entrevista en La 1 de TVE recogida por EFE, en la que ha insistido en que la candidatura que hizo oficial el pasado sábado en su pueblo natal, La Zaida (Zaragoza), es un proyecto «donde nadie sobra».

Ha recalcado que se presenta con un proyecto «alternativo» que es «de unidad y donde caben todos», y ha confiado en «concitar mayoría de militantes» en las primarias que celebrará el partido el 16 de febrero para «ir luego a una contienda electoral» en el 2027.

El objetivo es «devolver» al actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, «al lugar que le corresponde, que es la oposición», ha puntualizado. Alegría ha explicado que dio este paso «al frente» tras escuchar a «muchos compañeros» que se lo pidieron, «y a mi misma»