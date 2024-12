El balance de Feijoo del 2024: «El Gobierno ha desacreditado todas las instituciones del Estado»

Feijoo en la rueda de prensa en la que hizo balance del 2024 Eduardo Parra | EUROPA PRESS

Para Alberto Núñez Feijoo el balance político del 2024 no puede haber sido más funestos en lo que al Gobierno se refiere. El año no pudo empezar peor que con la tramitación de la Ley de la Amnistía, una norma que, dijo, se diseñó para librar a los socios de investidura de Pedro Sánchez de los delitos que pesaban sobre ellos. «Tenemos un Gobierno que ha desacreditados todas las instituciones del Estado», resumió el presidente del PP en su análisis del año que termina. «Después de la amnistía ha venido un día a día en que la novedad al levantarse por las mañanas es que no saliese a la luz una nueva corruptela del Ejecutivo», añadió.

Dentro de su repaso al 2024, Feijoo se detuvo en las investigaciones que pesan sobre el entorno familiar de Sánchez, al que auguró un nuevo año de visitas a los juzgados y a Waterloo.

Frente a la forma de conducir el país del líder socialista, Feijoo contrapuso la gestión del PP en las 12 comunidades autónomas donde gobierna. En cuanto a la labor de oposición de los populares, su presidente citó éxitos como la salvaguarda de la independencia de la justicia con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la aprobación tras tres años de espera de la ley de asistencia a la espera de los enfermos de ELA o el ahorro de 6.500 millones en nuevos impuestos a los ciudadanos, esta última una medida del Gobierno que el PP tumbó en el Congreso gracias a los votos de Junts.

En este sentido, Feijoo reconoció la coincidencia en votaciones con los de Carles Puigdemont, algo que no le preocupa. Eso sí, siempre sin chantajes y como herramienta para cumplir con el programa del PP. El presidente de los conservadores incluso valoró que quien se ha movido de posición es Junts y no su partido.