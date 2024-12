Polémica en las Cortes de Castilla y León: el presidente de la Cámara aprueba una propuesta que contó con más votos en contra

Imagen de archivo de Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León. Almudena Álvarez | EFE

Las Cortes de Castilla y León protagonizaron este miércoles otro momento polémico al salir adelante la terna propuesta por el PP a cubrir una plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a pesar de contar solo con el voto favorable de los 31 procuradores del PP y 35 en contra de la oposición.

El motivo argumentado por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), que ha estado asistido por el letrado mayor del Parlamento, es que al ser la única terna en liza no se requiere de una mayoría de la Cámara para su aprobación.

Un argumento que no ha compartido el resto de los partidos en las Cortes en una votación en la que se ha ausentado Vox como muestra de rechazo a este reparto de instituciones públicas.

Según la tesis del PP, para que esta terna sea aprobada por el Parlamento autonómico no es necesario que cuente con una mayoría parlamentaria, sino que vale con que cuente con más votos que otra terna. Y, al no haberse registrado ninguna más, ha salido adelante la propuesta los populares en una votación que ha sido secreta.

Concretamente, los nombres que conforman esta terna del PP para esta vacante del TSJCyL son los de Isabel Durán Seco, Luis Gonzaga Serrano de Toledo y Germán Carreño Álvarez.

Críticas de la oposición

«Que no haya otra terna no significa que no se deba aplicar el principio básico de una mayoría simple», ha argumentado antes de la votación en el hemiciclo la viceportavoz del grupo socialista Rosa Rubio, que ha recordado que en 1999 se produjo una votación de idénticas características y entonces se requirió de una mayoría simple.

«¿Pero qué tipo de mayoría se requiere?», le han preguntado insistentemente al presidente de la Cámara los portavoces de la oposición, a lo que Pollán ha contestado: «saldrá adelante la terna más votada, como se acordó en la Junta de Portavoces», algo que ha generado también polémica tras la votación, en la que los noes han superado a los síes.

El portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, ha anunciado que presentará un recurso ante la Mesa de la Cámara y no descarta la vía judicial para revertir la elección «ilegal y antidemocrática» de la terna del PP, que ha calificado de «cacicada sin precedentes».

Por su parte, desde Vox, que se ha ausentado en la votación, su portavoz, Juan García-Gallardo, ha expresado que su formación no entrará en los «juegos y guerras del bipartidismo» para repartirse estos puestos de la justicia y ha denunciado esta dinámica de reparto de las instituciones públicas independientes: «Con nosotros que no cuenten», ha añadido.