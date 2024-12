Puigdemont insiste en que hoy no renovaría el apoyo a Sánchez y amenaza con hundir la legislatura

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo en Bélgica. OLIVIER HOSLET | EFE

Carles Puigdemont no rompe la baraja. Al menos, por ahora. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts mantiene viva la legislatura, aunque la amenaza al Gobierno de Pedro Sánchez sigue en pie. En una entrevista en la televisión autonómica realizada en Bruselas, el político catalán restó este lunes importancia al aplazamiento del debate sobre la cuestión de confianza en la Mesa del Congreso. «Saben que un portazo a nuestra iniciativa habría llevado la legislatura al colapso; un día tendrán que decidir y no podrán pararla», aseguró.

El independentista constató que los socialistas fueron «prudentes» y, en lugar de rechazar la proposición, lo cual habría tenido «consecuencias irreversibles», decidieron «ganar un poco más de tiempo», por lo que «todas las opciones están abiertas», incluida la aceptación.

En cualquier caso, el político huido de la Justicia española advirtió al PSOE de que «no podemos continuar así, tenemos que tomar decisiones ante nuestros votantes, no les puedo mentir». Y dejó claro que Sánchez no podrá seguir contando con el aval de sus siete diputados en el Congreso si no hay «avances palpables» en los acuerdos de la investidura firmados hace un año. La relación con los socialistas, dijo, «no va bien, no podemos ni negociar los Presupuestos», y puso como ejemplo la liquidación presupuestaria del año 2023, «una de las peores de los últimos años» respecto a las inversiones en Cataluña. «No hay razones para renovar la confianza, puedo hacer una lista muy larga, desde la amnistía al catalán», añadió. Incluso no descartó un escenario de adelanto electoral, aunque los ve «capaces de aguantar no habiendo ganado las elecciones, no teniendo presupuestos ni medidas políticas que den sentido a la legislatura».

La entrevista al expresidente de la Generalitat en TV3 en horario de máxima audiencia había levantado mucha expectación y no pocas críticas, teniendo en cuenta que Puigdemont renunció a ser tratado como jefe de la oposición. La cadena pública la justificó por el interés informativo suscitado tras la amenaza de retirar el apoyo parlamentario al Gobierno y dejar la legislatura en el aire.

TV3 llegó a pedir al presidente del Parlamento, Josep Rull, también de Junts, que le aclarara por escrito qué clase de tratamiento debe dar a Puigdemont. Uno de los privilegios que la ley reconoce al jefe de la oposición es el de disponer de una entrevista en la televisión pública. TV3 departió en su día con Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, y con el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa prorroga las cuentas

Por otra parte, la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, anunció ayer que la Generalitat aprobó la prórroga de los Presupuestos para el 2025 a la espera de cerrar un acuerdo con ERC, a la par que aseguró a la formación republicana que está «cumpliendo» con los pactos de la investidura de Salvador Illa «y continuará cumpliendo con sus acuerdos».