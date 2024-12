Almeida tilda de honor que le denuncie el PSOE: «No me retracto de nada, es una organización corrupta»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid (PP) Gabriel Luengas | EUROPAPRESS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este martes que le resulta un «honor» que el PSOE haya presentado una denuncia contra él y ha asegurado que no se retracta de las declaraciones que han motivado las acciones judiciales porque considera que el Partido Socialista es una «organización corrupta».

El PSOE comunicó este lunes que iniciará «de inmediato» acciones judiciales contra el alcalde de Madrid por vincular al partido con la trama de corrupción del caso Koldo y «dar por ciertas» las acusaciones del empresario Víctor de Aldama contra varios dirigentes socialistas.

Almeida ha reaccionado este martes a este anuncio en un desayuno informativo protagonizado por el portavoz del PP, Borja Sémper, donde también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de «absoluto disparate» la denuncia anunciada por el PSOE contra el regidor de la capital.

El alcalde ha asegurado que todavía no le ha llegado la denuncia y que para él es un «honor» que el PSOE, «esa organización presuntamente corrupta, para que no se alteren las sensibilidades», presente una denuncia contra él.

«Además, que no se preocupen, que si tengo que ir iré, por supuesto, al acto de conciliación. Diré que no me retracto de absolutamente nada de lo que dije (...) y explicaré por qué considero que el PSOE es una organización corrupta», ha abundado Almeida. Es el PSOE quien reconoce «que es corrupto» cuando califica así a Aldama.

Almeida ha dicho también que tiene claro que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, «mintió sobre Aldama, cuando dijo que había estado solo en el hall del PSOE y estaba en la tercera planta reunido con el secretario de Organización, y en ese momento, si no me equivoco, Santos Cerdán trabajaba con José Luis Ábalos. Por tanto, no podía ignorar la presencia de Aldama en la sede del PSOE». «Por tanto -ha agregado el alcalde del PP-, soy de los que piensa que Aldama dice la verdad».

Cree Almeida que Cerdán, «con la connivencia de cargos del PSOE, ya sean institucionales o ya sean cargos orgánicos, amparó una trama corrupta que es la del señor Aldama». «Eso ni siquiera el PSOE lo puede negar, porque, de hecho, el PSOE califica a Aldama de corrupto (…). Si califica a Aldama de corrupto, ¿dónde estaba la trama de corrupción de Aldama?», se ha preguntado. Y ha respondido a continuación: «En el PSOE y en el Gobierno del PSOE, es que es el propio PSOE el que lo está admitiendo. Es que se tendrían que autoquerellar con ellos mismos por ir contra su honor, porque no pueden llamar corrupto a Aldama e ignorar que los negocios de Aldama eran con el secretario de Organización del PSOE, con Koldo (García), por tanto, con dos personas que acompañaron en el Peugeot a Pedro Sánchez, y que, además, había contactos con Gobiernos autonómicos y con Ministerios».

Sobre si da credibilidad a las pruebas que está aportando De Aldama, Almeida ha señalado que la credibilidad «se la tienen que dar los jueces».

En este sentido, se ha preguntado si «hay alguien que piense que Aldama era un mindundi, que era un donnadie, cuando tenía en su teléfono el teléfono de varios ministros», como Reyes Maroto, exministra de Turismo y actual portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid.