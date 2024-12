El PP advierte a Sánchez de que no puede pretender tener impunidad porque nadie está por encima de la ley

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP este lunes Mariscal | EFE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró este domingo ayer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «acorralado por la corrupción» y «no puede pretender tener impunidad en una democracia». «Nadie está por encima de la ley», señaló. Durante el encuentro de Navidad del PP de Toledo, indicó que «hoy hemos visto cómo el Partido Socialista hace un llamamiento a la izquierda valiente y define como valiente toda esta corrupción. Sería la izquierda imputada en cualquier caso, no la izquierda valiente, porque no hay nada más cobarde que la huida hacia adelante que ha emprendido Pedro Sánchez», manifestó Gamarra.

A su juicio, es «pura cobardía» no asumir responsabilidades ante «la situación de corrupción a la que está sometiendo a nuestro país». «Es pura cobardía tener una estrategia de defensa perfectamente coordinada con quien fue su número dos, el señor Ábalos, que demostró el pasado jueves seguir siendo un perfecto número dos y echar la culpa a un asesor y decir que ellos nada tienen que ver con todo esto».

«No, no están siendo perseguidos, son los hechos, es el Código Penal. Al final es el Estado de Derecho en el que todos los españoles somos iguales ante la ley, lo que se está produciendo en España, ni más ni menos», dijo Gamarra.

Dicho esto, lamentó que «en esta última semana hemos pasado de Pedro Sánchez diciendo ‘¿Me persiguen?'», a la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «diciendo ‘Van a por ti, Pedro Sánchez, sé valiente'».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, indicó también que Sánchez, «ataca a los jueces para lograr la impunidad» para el Ejecutivo y para el PSOE, de manera que los jueces «no se atrevan a investigarles ni a condenarles».

«Estamos ante el presidente de Gobierno más cercado por la corrupción de la historia democrática y el supuesto problema es que hay una campaña de acoso judicial. En el fondo todo responde a una operación de populismo de manual», aseguró Feijoo en una entrevista en La Razón.

Sobre la cuestión de confianza planteada por Junts, destacó que «está por ver» si el PSOE «permite» a la Mesa del Congreso que la tramite y, pese a creer que tiene corto recorrido, aseguró que, si no se incluye ninguna condición, no ve ningún motivo para no apoyarla.