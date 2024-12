Feijoo desconoce si Junts «va en serio o no» y duda de que mantenga su órdago

Alberto Núñez Feijoo, este lunes en una comparecencia en Barcelona. David Zorrakino | EUROPAPRESS

Un farol o la última advertencia. El Partido Popular reconoció ayer sus dudas sobre si el órdago de Carles Puigdemont al jefe del Ejecutivo para que se someta a una cuestión de confianza es real y si lo mantendrá en el tiempo. «No puedo decirles lo que va a hacer Junts y si van en serio o no; lo que sí puedo decir es que el señor Sánchez va a seguir intentado engañar a Junts, como a todo el mundo», dijo el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, que admitió que coincide con los posconvergentes en su desconfianza hacia el socialista.

«Parece ser que Junts ahora dice que no le parece fiable el presidente del Gobierno. A nosotros tampoco, pero desde el primer instante», apuntó en una comparecencia ante los medios de comunicación, sin aceptar preguntas, tras visitar este lunes al mediodía el laboratorio farmacéutico de la empresa Isdin, en Barcelona, junto al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quien no se tomó en serio el ultimátum de los secesionistas. «El termómetro real de Puigdemont con Sánchez serán los Presupuestos, no una petición de moción de confianza para disimular», valoró el también diputado autonómico en redes sociales.

La única certeza del expresidente de la Xunta es que Sánchez, dijo, ahora solo tiene dos salidas: «Seguir cediendo al separatismo lo que le exija o poner fin a la legislatura. Y lo lógico es hacer lo segundo».

El de Os Peares, que apenas deja pasar un día sin pedir la dimisión del secretario general del PSOE, se preguntó «por qué Junts se fio de él hace un año» para apoyarle en la investidura con sus siete votos y por qué ya no lo hace ahora y plantea la exigencia de una moción de confianza. «Pactar con una persona que no es de fiar siempre lleva a malos resultados. Sánchez no es de fiar porque es capaz de pactar una cosa y su contraria. El PP nunca ha confiado en esta legislatura ni en Sánchez», añadió.

Tras cargar duramente contra el presidente del país y describirlo como «un político y una persona no fiable», insistió en que «esta legislatura ha nacido como un inmenso error. Así se lo dije a Sánchez tras ser investido. No ha nacido de la confianza, sino del interés. Llevamos más de un año sin legislatura desde el punto de vista de las leyes».

Feijoo, que en ningún momento dio su apoyo explícito a la moción de confianza propuesta por la formación de Puigdemont, lamentó que cuando este Ejecutivo «dedica más tiempo a sus problemas judiciales que a los problemas de la gente, el país queda a la deriva y sin gobierno», dijo en referencia a los presuntos casos de corrupción relacionados con la Moncloa y el PSOE.

Vox: «Es absurdo»

También el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, restó valor a la exigencia posconvergente. «Eso es absurdo, no les compete a ellos ni a nadie, es como un tiro al aire», dijo el político ultraderechista, que pidió «seriedad» a Junts. «Instar a que alguien como Pedro Sánchez voluntariamente se ponga al servicio de los españoles es un disparate, no se va a ir voluntariamente», dijo, aunque fuentes del partido no descartaron respaldar la moción propuesta por los independentistas.

