Feijoo exhibe presidentes y reta a Ayuso: «Isa, a ver cuántos puntos le sacas» a Óscar López

Los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; de la Xunta, Alfonso Rueda; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Murcia, Fernando López Miras; del PP, Alberto Núñez Feijoo; y la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Una fiesta suele dar para mucho. Y la de la Constitución es un claro ejemplo. El acto oficial celebrado en Madrid, que contó con los anfitriones, Francina Armengol (PSOE) como presidenta del Congreso, y de Pedro Rollán, del Senado (PP), tuvo momentos chuscos y otros tensos, como cuando las asistencias sanitarias tuvieron que atender al primer diputado gitano Juan de Dios Martínez Heredia tras un desvanecimiento.

Primeros espadas como Alberto Núñez Feijoo presumió de séquito, cinco presidentes autonómicos del PP, que acusan al de Cataluña, Salvador Illa, de romper el modelo de financiación territorial, pero quien devolvió la Generalitat a actos del Estado después de 14 años. Este se codeó con sus antiguos compañeros del Consejo de Ministros.

Ana Pontón: «Non podemos celebrar unha Constitución que nos nega como nación e consolida unha monarquía antidemocrática» MARIO BERAMENDI

No estuvieron, ni se les esperaba, los socios independentistas y nacionalistas del Gobierno. PNV, Junts, ERC, BNG y Bildu no se sienten concernidos por la ley de leyes. Tampoco Vox, cuyos políticos se limitaron a acudir a la izada de bandera porque la organizaba el Estado Mayor de la Defensa. Lo demás no iba con ellos. Ven «hipócrita» la celebración. Sí estuvieron los padres del texto Miquel Roca (CiU) y Miguel Herrero de Miñón (PP), siempre discretos. Para llamar la atención, Ione Belarra. La secretaria general de Podemos lució, como viene siendo habitual en ella, un fular palestino para reivindicar el apoyo al pueblo masacrado por Israel.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pudo ver por los pasillos del Congreso a su más que probable futuro rival socialista, el ministro Óscar López, que el día anterior se despachó a gusto contra ella, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por la supuesta filtración de datos fiscales de su novio, Alberto González Amador.

No se vio que Ayuso lo saludase, ni a García Ortiz, quien dijo estar «tranquilo» por su situación, ni a Pedro Sánchez. Más bien, lo que percibió fue como decía la canción «los niños con los niños, las niñas con las niñas», pero aplicado a los populares con los populares, los socialistas con los socialistas. En cambio, Feijoo sí saludó al fiscal general del Estado, cuya dimisión ha solicitado públicamente, y le lanzó un órdago a Ayuso sobre la candidatura de Óscar López en Madrid: «Le he dicho: ‘Isa, Herrera le sacó 22 puntos. A ver qué le sacas tú», reveló el presidente del PP en alusión a cuando concurrió en Castilla y León contra Juan Vicente Herrera.

Los ausentes voluntarios no dejaron por ello que sonasen sus zambombas. EH Bildu justificó su ausencia en que el País Vasco no respaldó esta Constitución y pide que se respete a Euskadi por su «condición de nación» y su derecho a decidir. Lo mismo que expresó Aitor Esteban, del PNV, desde esa región. ERC llamó a «romper» con la Constitución porque «es heredera del franquismo».