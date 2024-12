El PP tilda de «bomba de humo» el anuncio de Sánchez de crear una empresa pública de vivienda

La vicesecretaria de sanidad y educación del PP, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del Partido Popular, en la sede nacional del partido en Madrid Jesús Hellín | EUROPA PRESS

El Partido Popular desdeñó este lunes la propuesta estrella del congreso federal del PSOE de crear una empresa pública para gestionar la vivienda, al referirse a la medida como «una bomba de humo» más de Pedro Sánchez. «Siempre que está en apuros hace un anuncio que tiene que ver con la vivienda», señaló Ester Muñoz, vicesecretaria de sanidad y educación de los populares y la encargada de comparecer tras el comité de dirección celebrado por el partido.

La dirigente de los conservadores dejó claro que en la dirección nacional de la formación creen que la propuesta del presidente del Gobierno es un brindis al sol porque este Ejecutivo ha demostrado estar «inhabilitado» para resolver los graves problemas que existen en esta materia. En concreto, Muñoz puso como ejemplo la debilidad parlamentaria del líder socialista y el hecho de que la Moncloa no fuese capaz siquiera de sacar adelante la ley del suelo, una de las prioridades de la legislatura, pero que se vio obligado a retirar el pasado mes de mayo ante la falta de apoyos.

Sánchez es consciente de que, más allá del previsible rechazo del principal partido de la oposición, el problema real lo tiene con sus propios socios. El líder del PSOE salvó la anterior legislatura la ley de vivienda gracias al independentismo de izquierdas, pero el panorama resulta muy distinto con formaciones como Junts o PNV.

Los de Carles Puigdemont, de hecho, rechazaron ayer casi por completo el anuncio asegurando que «en Cataluña no hace falta». Los posconvergentes solo apoyarían la iniciativa si cuando tenga una traducción legislativa incluye una «cláusula» concreta que diga que no afecta a Cataluña. Pero si ese no es el caso, Junts no la apoyará. «Que no cuente con nosotros», advirtió el secretario general del partido, Jordi Turull, al presidente del Gobierno. Junts avisa, además, que esa figura en Cataluña y en Barcelona ya existe con el instituto catalán del suelo o el municipal de la vivienda, por lo que no ven necesario crear una entidad estatal, que a su juicio podría ser una «excusa» del Gobierno para «recentralizar» competencias de las autonomías y de los ayuntamientos.

El PNV, por su parte, siempre ha sido muy crítico con la política de vivienda del PSOE. Los nacionalistas vascos rechazan tanto la invasión de competencias como la limitación de precios del alquiler.

Un PSOE más «bunkerizado»

Además, la dirigente popular ha aprovechado la ocasión para decir que del congreso federal sale un PSOE más «bunkerizado» y «asilado». «La doctrina de Sánchez es que al que se mueve, se le echa y al que se le condena, se le ovaciona», aseguró desde la sede de los populares.

Podemos ve electoralista el plan del PSOE para afrontar el problema habitacional

Podemos cree que la creación de una empresa pública de vivienda no es eficaz para afrontar el problema habitacional, y entiende que la propuesta del PSOE es una medida «electoralista». Por eso insiste en su plan para bajar un 40 % el precio de los alquileres o prohibir la compra de viviendas para uso no residencial en zonas tensionadas de mercado si el Gobierno quiere contar con su apoyo a los Presupuestos.

El coportavoz y secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, expresó ayer sus dudas sobre la utilidad de la iniciativa anunciada en Sevilla por Pedro Sánchez durante el congreso federal socialista, y subrayó además que «no creen que el PSOE vaya a llevarlo a la práctica».

Fernández instó a los socialistas a incorporar masivamente viviendas ya existentes al parque público, en concreto «las viviendas que ahora están en manos de la Sareb, de especuladores de fondos de inversión y de grandes propietarios». Y recordó que avanzar en vivienda es una de las condiciones para dar su apoyo a los Presupuestos Generales, que aún no están ni en tramitación. Por último, recalcó que las propuestas económicas del Gobierno solo han servido «para favorecer los intereses de la banca».

«Una pirueta más»

Para Vox, cuyo portavoz José Antonio Fúster calificó el congreso socialista de «macroevento para celebrar la corrupción: 140 años robando», el proyecto del Gobierno para crear una agencia pública de vivienda es «una pirueta más» para tratar de distraer sobre la corrupción. «No nos creemos nada, todo es humo», indicó Fúster antes de recordar que las competencias en vivienda están transferidas a las comunidades autónomas.