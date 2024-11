Víctor Torres niega las mordidas de Aldama: «Si alguien es capaz de demostrarlo, yo lo dejo»

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la comparecencia ante la comisión del caso Koldo en el Senado ZIPI | EFE

«Rotundamente, no». Ángel Víctor Torres negó este jueves de manera categórica en el Senado haber pedido mordidas a Víctor de Aldama por su supuesta intermediación en el contrato millonario de mascarillas en el 2020 por parte del Gobierno de Canarias que entonces presidía. El hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática durante su comparecencia en la comisión del investigación sobre la trama Ábalos-Koldo insistió en que «Aldama no aportó ninguna prueba» y en que «Koldo García ha negado que le pidiera esa cantidad». «Es una grave acusación sin ningún tipo de pruebas», abundó.

El jueves de la pasada semana, ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, De Aldama afirmó que Ángel Víctor Torres le reclamó, a través de Koldo García, una mordida por «el tema de mascarillas y por el contrato de Canarias». Según la confesión del conseguidor, sin embargo él se «negó» a darle dinero. «Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado», afirmó el imputado, quien reconoció que esa adjudicación «dependía de lo que él (Torres) llamaba y de las gestiones que él hacía». «Yo ahí me niego y le digo que no», insistió el empresario, que explicó ante el magistrado que el entonces presidente canario le hizo llegar el mensaje de que «vamos a tener problema» por no pagar la mordida. «Evidentemente luego empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas», relató Víctor de De Aldama.

«Si cualquiera es capaz de demostrar que yo he pedido un solo euro en mi función pública, yo lo dejo», prometió, al tiempo que recordó que hace una semana que el empresario lanzó sus acusaciones y que a día de hoy todavía no lo ha probado. «Yo no tenía ningún trato con Aldama, ninguna relación», abundó el expresidente insular.

El PP citará en la comisión de investigación a la empresaria que afirma que llevó 90.000 euros a Ferraz

El Partido Popular anunció a primera hora de la mañana de este jueves que citará en la comisión del investigación de la trama Ábalos-Koldo en el Senado a Carmen Pano, la empresaria que asegura que por orden del cerebro de la red corrupta, Víctor de Aldama, entregó en bolsas 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Los populares han tomado la decisión de hacer comparecer a Pano en el Cámara Alta después de que ella misma en las últimas horas haya confirmado públicamente que era la «mujer» de la que De Aldama habló el pasado jueves en una entrevista y de la que dijo que fue su enviada para pagar comisiones al cuartel general de los socialistas.

Pano, que no está imputada ni en el caso Ábalos y ni en el caso Hidrocarburos, asegura estar dispuesta a comparecer cuando se le llame ya sea ante la Audiencia Nacional, donde se investigan estas dos causas, o ante el Supremo, que ha abierto diligencias para investigar el papel del exministro de Transportes en toda esta trama. Esta empresaria afirma que su declaración sobre estos hechos también consta ya ante notario.