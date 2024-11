El PNV exige a Sánchez la gestión del gravamen a las energéticas y la transferencia de los aeropuertos

El lendakari, Imanol Pradales, en un desayuno organizado por Fórum Europa Fernando Gómez | EUROPA PRESS

Doble ofensiva del PNV a Pedro Sánchez. Los nacionalistas reclamaron ayer al presidente del Gobierno hacer cumplir con la transferencia de los aeropuertos al País Vasco y declararon que, de aprobarse un impuesto sobre las energéticas, este debe obtener el beneplácito de Euskadi y Navarra.

El diputado general de Álava, Ramiro González, destacó en una entrevista en Radio Euskadi que la competencia sobre los aeropuertos vascos «está en el Estatuto de Gernica» y «debe ser transferida» al País Vasco, por lo que considera que las dificultades para ejecutar el traspaso se pueden superar si existe «voluntad política». «Esa transferencia tiene que producirse; porque si no tenemos la capacidad de gestión del aeropuerto, va a ser difícil que demos el impulso que nuestro aeropuerto necesita», afirmó.

El diputado general manifestó que existe «un consenso muy amplio» en la sociedad alavesa, así como entre los partidos políticos del territorio, en torno a esta cuestión. No obstante, ha reconocido que «no es una competencia fácil ni sencilla de transferir», si bien afirmó que es posible llevarla a cabo si existe «voluntad política».

«Es todavía un elemento pendiente de culminar del Estatuto de Gernica; y yo espero que se vayan dando pasos, como establece el propio acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE», manifestó.

Gravamen energetico

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, avisó igualmente al Gobierno de que su formación no aceptará un gravamen a las empresas energéticas no concertado con las haciendas forales del País Vasco y Navarra, ni ayudas a inquilinos «jetas» para vivienda, y que llegado al caso no dudarán en poner «pie en pared» en las votaciones que haya en el Congreso.

En concreto, Esteban adujo que si el decreto de nuevas ayudas por las consecuencias del temporal incluye una prestación patrimonial —que impide entregar la gestión a las haciendas forales— en forma de gravamen a las energéticas, el PNV votará «en contra» del paquete de ayudas.

Asimismo, el nacionalista apuntó que si la intención del Gobierno es hacer una «reedición corta y pega» del decreto anticrisis donde se incluyeron la prórroga de las tasas a banca y energéticas, el PNV también va a «decir que no».

«Si el Gobierno pretende incluir en un decreto ley ómnibus un nuevo gravamen energético en forma de prestación, votaremos en contra, pues siempre les hemos dejado claro que estas figuras eludían el sistema de concierto», incidió el portavoz de los nacionalistas vascos.