Koldo García grabó un breve vídeo del posado para la foto de Pedro Sánchez y Víctor de Aldama

Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, no solo realizó la fotografía que en el 2019 recogió el encuentro en un acto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, sino que además grabó un breve vídeo del momento en el que ambos posaban para ser fotografiados.

En ese vídeo, al que ha tenido acceso Europa Press, se puede observar cómo ambos se colocan para la fotografía en un ambiente distendido tras un acto para presentar a Pepu Hernández como candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid.Tanto el vídeo como el carrusel de fotografías del encuentro entre el empresario investigado por la Audiencia Nacional y el presidente fueron tomados por Koldo García.

Preguntado por este hecho, en declaraciones a Europa Press, el exasesor ministerial ha subrayado que ese encuentro tuvo lugar «en un pasillo del teatro que da acceso a la sala» donde se ubican las butacas -negando así la versión dada por De Aldama de que se produjera en un reservado-.

Ha señalado que él mismo fue quien solicitó a seguridad del presidente poder realizar esa fotografía y que el encuentro fue en realidad «un momento, 20 segundos, 15, no es más». «Los pongo delante de la puerta para que se vea bien y ya se marcha» -el presidente-, ha subrayado. En el vídeo, que solo se extiende por dos segundos, se observa como se colocan para la fotografía en una zona de acceso, y de fondo se escucha una risa y la voz del propio Koldo García que dice «ahora sí».

La versión de Aldama

De Aldama, en su declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno del pasado 21 de noviembre explicó que él fue a ese acto por petición del exministro y Koldo García. Y aseveró que en una breve reunión en un reservado del Teatro de La Latina de Madrid fue cuando Sánchez le dijo: «Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado». A preguntas de su abogado José Antonio Choclán, el empresario quiso «aclarar» que él no participó en el acto sino que le «hacen ir a un acto (...) para hablar con el presidente».

«Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos (...) y Koldo», indicó para luego añadir que no fue un encuentro fortuito, «para nada», y que la foto con Sánchez «se hace en un sitio reservado en el que solamente están» el presidente, Koldo y él.

«El presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente», incidió.

Aldama: «Cualquier cosa que pudiera pasarme apuntará al presidente» Melchor Saiz-Pardo

Sobre el asunto por el que le daba las gracias, Aldama explicó al fiscal que era por «las gestiones» que hizo con «el tema de México». «Fue un éxito el viaje -a México-. Es decir, vinieron con un acuerdo firmado y con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Entonces, para mí, no es que fuera algo probado. O sea, para mí fue un éxito», dijo.

La versión de Sánchez

Sánchez, por su parte, negó todo lo declarado por Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional, asegurando que su Gobierno es «limpio» y recalcando que quien hablaba es «un presunto delincuente» que en ese momento buscaba salir de prisión. «La estrategia de defensa de este personaje es la mentira», dijo a la prensa en el Congreso, una idea que reiteró este miércoles en la Cámara Baja.

En la misma línea se pronunció sobre la polémica instantánea, que -según contó Aldama al instructor Ismael Moreno- se hizo a iniciativa de Sánchez para premiar sus gestiones en México. «Menuda inventada», espetó el jefe del Ejecutivo. «Poco menos que yo estaba esperando a que llegara este señor para poder hacer el mitin», indicó en tono irónico.