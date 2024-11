Aldama afirma que Sánchez estaba al tanto del cobro de comisiones de Ábalos

«Quiero entender que sí». Eso es lo que contestó este miércoles el comisionista Víctor de Aldama cuando se le preguntó si cree que Pedro Sánchez estaba al tanto del cobro de comisiones del exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. Aseguró que no cree que todo pudiera montarse sin que Sánchez estuviera enterado. «No. Y lo digo firmemente porque el señor Sánchez si no llamaba a Abalos 6 o 7 veces al día, no llamaba ninguna. Ábalos era todo en el Gobierno, el que salía de portavoz en todos los sitios y obviamente el presidente tena una confianza en él», afirmó. «Yo, al final, soy un empresario. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político», indicó.

Respecto a si alguna de las mordidas que entregó a los miembros de la trama pudo llegar a manos de Sánchez, Aldama dijo que no sabía «si alguna de esas recompensas pudo beneficiar o llegarle al presidente». En una entrevista en la Cope, el comisionista aseguró que, además de la foto en la que aparece junto a Pedro Sánchez, coincidió en otra ocasión con el jefe del Ejecutivo durante la celebración del cumpleaños de Ábalos en un restaurante de Madrid al que acudieron Sánchez y su mujer y varios ministros. Entre ellos la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Con la exministra Teresa Ribera dijo haber estado reunido cuatro veces para hablar de un proyecto sobre «la España vaciada».

Aldama aseguró también que había coincidido varias veces con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Sobre uno de esos encuentros, con motivo de la Organización Mundial del Turismo que se celebró en San Petersburgo en 2019, explicó que se reunieron en un hotel junto al dueño de Air Europa, Javier Hidalgo y otras dos personas, pero que en esa ocasión no se habló del rescate de la compañía aérea. «Para hacerle recordar, hubo un momento que ella manda los escoltas a la habitación. No porque fuéramos a hablar de algo en especial, sino porque la noche se alargaba y estábamos tomando algo».

Aldama no es el pequeño Nicolás Gonzalo Bareño

Viaje de Delcy Rodríguez

Aldama explicó que no se siente seguro, pero indicó que «cualquier cosa» que le pudiera pasar a él o a su familia «apuntaría al presidente». «Sí sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad», añadió.

Con respecto a la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseveró que aquella noche él fue el único que subió al avión junto a Ábalos y dijo no entender por qué cuando el viaje estaba preparado un mes antes, a dos horas para que llegase se le pidió que llamara a Delcy para pedirle que el avión se diera la vuelta. Recalcó que todo lo que afirma es verdad porque en caso contrario no se habría pegado «un tiro en el pie» autoinculpándose de varios delitos. Insistió en que existen «evidencias» que probarán lo que dice y que las presentará en los tribunales. «Visto lo visto en este país, hay que mostrar la fotografía clavándole el cuchillo en el pecho. No sé qué más tengo que demostrar», afirmó.

Se refirió a Sánchez diciendo que a él le llama «delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y al número dos en el Gobierno imputado y sin embargo no dimite». Aseguró que por mucho menos que eso «a Rajoy se le hizo una moción de censura». Respecto a los motivos por los que Ábalos fue destituido como ministro, explicó que se debía a un informe del CNI «por otros temas personales».

Koldo García grabó un breve vídeo de la foto de Pedro Sánchez y Víctor de Aldama

Koldo García grabó un vídeo del saludo entre el líder del PSOE y el comisionista

Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, no solo realizó la fotografía que en 2019 recogió el encuentro en un acto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, sino que además grabó un breve vídeo del momento en el que ambos posaban para ser fotografiados. En las imágenes de fondo se escucha una risa y la voz del propio Koldo García que dice «ahora sí».

En ese vídeo se puede observar cómo ambos se colocan para la fotografía en un ambiente distendido tras un acto para presentar a Pepu Hernández como candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. Tanto el vídeo como el carrusel de fotografías del encuentro entre el empresario investigado por la Audiencia Nacional y el presidente fueron tomados por Koldo García. Preguntado por este hecho, en declaraciones a Europa Press el exasesor ministerial subrayó que ese encuentro tuvo lugar «en un pasillo del teatro que da acceso a la sala» donde se ubican las butacas, negando así la versión ofrecida por De Aldama de que se produjo en un reservado. Koldo señaló que él mismo fue quien solicitó a seguridad del presidente poder realizar esa fotografía y que «el encuentro fue en realidad un momento, 20 segundos, 15, no es más». «Los pongo delante de la puerta para que se vea bien y ya se marchan», dijo sobre el presidente del Gobierno y Aldama.