El PP da por acabada la legislatura y pide que se convoquen elecciones generales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la rueda de prensa tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. JJ GUILLÉN / EFE

El PP inició este viernes una ofensiva total contra Pedro Sánchez después de las declaraciones de Víctor de Aldama que involucran a buena parte del Gobierno. Los populares reiteraron su invitación al resto de grupos a apoyar una moción de censura contra el Ejecutivo de coalición, pero pidieron también que se convoquen elecciones. Su secretaria general, Cuca Gamarra, aclaró no obstante que Alberto Núñez Feijoo no impulsará esa moción de censura si no tiene los votos garantizados para que prospere.

«La corrupción no necesita un debate sobre el estado de la nación», dijo sobre una hipotética moción de censura que no tenga visos de prosperar. Según la número dos del PP, Feijoo ha invitado a los socios del Gobierno a contestar a la pregunta sobre si van a seguir avalando con sus votos «la corrupción de Pedro Sánchez».

«¿Realmente sus votantes les dieron el voto en las últimas generales para que apoyaran todo esto? Si están dispuestos a no seguirle apoyando, Alberto Núñez Feijoo está dispuesto a liderar esa moción de censura», aseveró, añadiendo que quienes apoyan al Ejecutivo «no están al margen de la corrupción». Eso es lo que provocó que Feijoo diera un «paso adelante para decir aquí estamos y aquí estoy para encabezar esa moción de censura, si alguien está dispuesto a hacerlo».

En una hipotética moción de censura, el PP (137) solo contaría ahora mismo con los apoyos probables de Vox (33) y UPN (1), sumando solo 171 votos.

«No son invenciones»

Sobre la declaración de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, Gamarra, indicó que tiene un valor judicial importantísimo porque si no fuera así no habría sido puesto en libertad. «No son invenciones, no son elucubraciones, sino que son confirmaciones de muchos de muchas pruebas que ya están en manos de la Justicia», señaló, asegurando que la corrupción le «llega hasta el cuello» al conjunto del Gobierno.

El portavoz del PP, Borja Sémper, se manifestó en el mismo sentido y afirmó «si hay otros partidos políticos que ya no soportan este bochorno diario, nosotros estamos dispuestos a hablar y a ofrecer a los españoles una alternativa», pero «sin engañarnos de cuál es la situación aritmética».

«Nosotros no descartamos ningún escenario», dijo sobre la posibilidad de una moción de censura. «Cuando la corrupción señala a algún político, la reacción natural suele ser la de decir que es mentira, mirar para otro lado y desdeñar o caricaturizar a quien, como en este caso el señor Aldama, confesaba», señaló Sémper, Pero ni él ni el portavoz parlamentario del PP. Miguel Tellado, avanzaron nuevas acciones en los tribunales contra el Gobierno, en contraposición a la actitud de Vox, que pedirá la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de algunos de sus ministros.

«No descartamos ningún paso, pero con calma, con cabeza, porque aquí de lo que se trata es no de obtener una noticia o un titular un día, sino de lo que se trata es de obtener la verdad», aseguró Sémper. Ambos acusaron al Gobierno de estar en una «huida hacia delante» al considerar insuficiente que Sánchez y el PSOE aseguren que todo lo dicho por De Aldama es falso.

«Si Sánchez al núcleo corruptor le agradece los servicios prestados es probablemente porque Sánchez está en el ajo y la única realidad es que Sánchez debería dar todo tipo de explicaciones y cuanto antes», afirmó Tellado.

El portavoz de los populares en el Congreso evitó hablar de moción de censura y, preguntado por si Sánchez les desafía a presentarla, replicó que el presidente del Gobierno está «acorralado» y debería entender que la legislatura ha finalizado y debe «devolver la palabra a los ciudadanos», en referencia a una convocatoria anticipada de las elecciones generales.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró tras mantener una entrevista con Pedro Sánchez en la Moncloa que «lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles», Al igual que Feijoo calificó la legislatura de «fallida y agónica».