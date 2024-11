Mazón cesa a la consejera que echó de la morgue a familiares de los fallecidos

Europa Press

De pensamiento, palabra, obra y omisión. Expiar las culpas de la gestión de la dana —que ha dejado al menos 219 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana— empieza a correrle prisa a Carlos Mazón, al que hace una semana dirigentes del PP regional le pedían «cortar cabezas», incluso la suya. La primera, sin embargo, ha sido la de su hasta ayer consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, que el pasado 1 de noviembre, día de Todos los Santos, echó de la morgue temporal de la Feria Valencia a familiares de los fallecidos con un durísimo tono de reprimenda: «Es muy importante que todas las personas sepan que aquí no se va a permitir, no se van a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente». Aunque horas después pidió disculpas por su falta de empatía, el popular la cesó ayer a media tarde y anunció que será sustituida por Marián Cano, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal).

Este es el segundo cambio en su Gobierno tras las riadas, después de que el domingo por la noche nombrara a su vicepresidenta, Susana Camarero, como portavoz del Ejecutivo en relevo de Ruth Merino, que sigue al frente de Hacienda, Economía y Administración. Otra salida esperada es la de la titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, máxima responsable de Emergencias, que confesó desconocer el sistema de alertas a móviles Es-Alert.

Nuria Montes, a la izquierda, y la nueva consejera de Innovación, Marián Cano. PPCV | EUROPAPRESS

Se prevé que hoy y en los próximos días Mazón anuncie incorporaciones de «gente que sabe, gente preparada», dijo, a su «Consell de la reconstrucción», que incluirá una Vicepresidencia y Consejería de la Recuperación Económica y Social, y una nueva Consejería de Emergencias e Interior. El presidente autonómico, que se mostró «muy satisfecho con la capacidad, con la dedicación y con la profesionalidad» de los perfiles que se van a conocer, no participó en la reunión de la junta directiva nacional de su partido en Génova. Allí, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aplaudió que su barón esté «dando la cara y reconociendo errores», indicó que «la confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla», y reclamó «compensar» lo ocurrido con una reconstrucción que permita «tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar».

Pese a estas indicaciones, el de Os Peares intentó poner el foco en la responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien acusó de «soberbia» y de un «cálculo político ofensivo e inhumano». Tras reprocharle que no comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre la catástrofe hasta el próximo 27 de noviembre, apuntó que «en política como en la vida los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa».

Esta comparecencia del socialista en la Cámara Baja será «absolutamente esclarecedora», valoró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien recordó el trabajo del Gobierno central desde el 29 de octubre «con comités de crisis diarios, dos decretos ley ya en vigor y 14.000 millones de euros en ayudas». A su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el canario informó de que el número de oficinas de atención a los damnificados se amplía hasta 62 este martes, día en el que se abre el plazo para que pymes y autónomos soliciten prestaciones.

El restaurante y el pecado original

Los socialistas valencianos tacharon la remodelación del Ejecutivo de Mazón de «absolutamente insuficiente» mientras él siga al frente porque «está inhabilitado para seguir». Su síndico en las Cortes, José Muñoz, anunció que va a pedir la factura de «la presunta comida larga de cinco horas» que el popular mantuvo con una periodista el 29 de octubre, día de la dana, en un restaurante, pues ya dio «cinco versiones distintas» de por qué «no estaba en el puesto de mando cuando tocaba». Y advirtió de que si alude a una cuestión de confidencialidad, irá a los tribunales. En su opinión, Mazón «falló estrepitosamente», no tiene autoridad moral para liderar la reconstrucción, y «no asume ningún tipo de responsabilidad y solo está preocupado de salvarse políticamente». Por ello, exigió que la verdad aflore por higiene democrática, acusó al PP de «adaptar el manual de desinformación» y de ser el mismo que «manipuló información en el 11M o en el accidente de Metrovalencia», y le pidió a Feijoo que lo sustituya. Una petición que también hizo la líder del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien apuntó que «el pecado original es esa coalición PP-Vox [...]. Es esa Generalitat negacionista que no ha hecho caso de las alertas».

Más allá fue el titular de Transportes, Óscar Puente, que dijo no creer a Mazón. «Yo sé dónde no estaba. ¿Dónde estaba? Él ha dado varias versiones. Cada uno que se crea lo que quiera. Yo, particularmente, no me creo la última de las versiones. Tengo derecho a no creerla. No me la creo», indicó en RNE, donde añadió que su única agenda es la reconstrucción. Su ministerio asumirá 36 infraestructuras dañadas y la Generalitat, 49. Una reparación que deberá extenderse al municipio malagueño de Benamargosa, víctima de la segunda dana, que ayer solicitó la declaración de zona catastrófica.