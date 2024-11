El exjefe de gabinete de Ábalos niega «totalmente» haber recibido 12.000 euros de Koldo

Ricardo Mar, ex director de gabinete del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, durante su comparecencia en el Senado Rodrigo Jimenez | EFE

El que fuera jefe de gabinete de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes compareció este viernes en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos sanitarios bajo sospecha en el denominado caso Koldo. Ricardo Mar Ruipérez, que no ha declarado aún en sede judicial por estos hechos, fue alto cargo y «testigo privilegiado» cuando trabajó para el ministro, a quien llevaba las agendas oficiales y la organización técnica de su gabinete.

Fue el Grupo Parlamentario Popular quien pidió la presencia del interviniente, hoy secretario general en Paradores. Mar Ruipérez fue nombrado en julio del 2020 director de gabinete de Ábalos, es decir, después de adjudicarse los contratos que se investigan en la Audiencia Nacional y un año antes de que el ministro fuera cesado.

En su comparecencia, negó «totalmente» haber recibido 12.000 euros en metálico en dos entregas por parte de Koldo García para pagar las cuotas del PSOE, tal y como la UCO de la Guardia Civil ha descrito en uno de sus informes al juzgado a partir de documentos intervenidos al investigado. «No es cierto, lo niego totalmente. Yo no soy Ricardito ni la persona que aparece en las anotaciones porque tampoco me llamaban así», explicó.

Sobre el papel del empresario Víctor de Aldama en el ministerio, presunto «conseguidor» de la trama que investiga el juez Ismael Moreno, el alto cargo señaló que el encausado estuvo en el Ministerio de Transportes en una reunión como representante del estado mexicano de Oaxaca para un proyecto ferroviario. Dicho esto, dijo a preguntas tanto de los senadores del PP como de Vox que no le consta que gozara de un «pase especial» para entrar en la sede ministerial.

Los viajes de De Aldama y Jéssica

Mar precisó que cuando se celebró esa reunión era asesor técnico del ministro sobre relaciones internacionales, no jefe de gabinete, cargo que pasó a ejercer en julio de 2020. Esa reunión fue, según contó, la primera vez que él coincidió con Aldama, y explicó que el objetivo del encuentro era preparar la firma de un protocolo de colaboración para que empresas españolas, tanto públicas como privadas, pudieran desarrollar infraestructuras ferroviarias y portuarias «que no tenían» en ese estado de México.

«A mí se me presenta»

De Aldama «como representante de Oaxaca, no era desde luego un representante del ministerio. Para mí, ese señor no era parte del ministerio, ni en ese momento ni nunca», aseguró. Hasta Oaxaca viajó después una delegación para firmar ese memorándum y «hablar de todas las posibilidades para las empresas españolas», ya que «para hacer ferrocarriles Ineco, Adif y Renfe son punteras en todo el mundo».

En ese viaje, Mar coincidió también con De Aldama, «que no formaba parte de la expedición oficial», según indicó, antes de señalar que no le veía frecuentemente y que las ocasiones en que sí lo vio «fueron pocas»: «Ni todos los días ni con asiduidad». «A mí no me consta que Aldama tuviera pase especial o trato diferencial», concluyó.

Mar explicó que uno de sus cometidos era organizar los viajes oficiales del ministro, aunque no la parte de acompañantes, y subrayó que mientras fue director del gabinete «no se pagó ni un solo euro en viajes que no fueran a personal del ministerio y que no fueran oficiales». Preguntado si conocía a Jéssica Rodríguez, amiga de Ábalos, reconoció que «sí» y que «acompañaba al ministro en algún viaje», antes de manifestar que «nunca» firmó ni hubiera firmado una asignación concreta a esta mujer.