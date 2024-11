Feijoo, sobre la comparecencia de Mazón: «Quiere dar explicaciones a su comunidad y creo que eso le honra»

Senén Rouco

Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular, pidió ayer miércoles estar «atentos» a la declaración de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, en las Cortes Valencianas. La comparecencia, prevista para este jueves, fue finalmente cancelada a causa de la alerta roja de la dana en Valencia y, finalmente, las explicaciones por parte de Mazón sobre la gestión de la peor gota fría del siglo serán este viernes a partir de las 11.30 horas.

Este jueves, Núñez Feijoo, presente en la celebración de la 66.º Premio Fernández Latorre en la redacción central de La Voz de Galicia, fue preguntado nuevamente por sus palabras en la rueda de prensa del Congreso. «Habrá que esperar a ver que es lo que dice. Yo lo que he dicho es lo que he dicho ayer, no tengo novedades», aseguró el líder popular.

«Yo creo que va a hacer una buena comparecencia. Mazón quiere dar explicaciones a su comunidad, a la Comunidad Valenciana, y creo que eso le honra», continuó Feijoo al tiempo que criticó la ausencia de declaraciones por parte de otras personas. «Porque hay políticos en España que cuando hay problemas, simplemente se van; y hay otros que se niegan a comparecer en las Cortes. Por tanto, que haya un presidente autonómico que esté en una situación como la que está, acredita que quiere contar a la gente lo que pasó y quiere compremeterse con su pueblo», finalizó mostrando su expectativa por el «el contenido y alcance de esa comparencencia» de Carlos Mazón.