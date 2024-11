El PP afirma que ante la dana no falló el Estado, sino «el Gobierno de Sánchez»

Bancada del Grupo Popular esta mañana en el Congreso. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El Partido Popular, en boca de su diputado César Sánchez, ha denunciado que en la gestión de la dana «no ha fallado la política, no ha fallado el Estado, ha fallado el Gobierno de Pedro Sánchez».

En la réplica este miércoles a la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el PP ha acusado al Gobierno de haber dimitido de sus responsabilidades y de haber abandonado a los valencianos al no haber declarado la emergencia nacional en la tarde del 29 de octubre. «Nos preguntamos cuántos recursos y cuanta ayuda no ha llegado a la Comunidad Valenciana por no haber declarado la emergencia», ha dicho el diputado del PP por la Comunidad Valenciana.

Además, afeando que el presidente del Gobierno conminase a la Generalitat Valenciana a pedir más recursos si los necesitaba, ha apuntado que «los recursos no son de ningún Gobierno, son de los españoles y se le ha negado a los valencianos lo que es suyo».

El principal partido de la oposición ha puesto el foco en las alertas, que dependían de organismos gestionados por el Gobierno como la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, y en el papel jugado por el presidente del Gobierno, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así, ha preguntado en qué estaba el Gobierno en las horas «más críticas» cuando el caudal del barranco del Poyo pasaba de 44 metros cúbicos por segundo a más de 1700. «¿Qué estaba haciendo en ese instante el señor Sánchez en la India, la señora Rivera en Bruselas, el (secretario de Estado de Medio Ambiente) señor Morán en Colombia o la directora de Protección Civil en Brasil?», ha interrogado el diputado del PP, que ha reprochado que la Confederación Hidrográfica informase al centro de coordinación de emergencias mediante correo electrónico.

Ha enarbolado también la ley de protección civil para preguntar por qué Marlaska no declaró la emergencia nacional esa misma tarde, cuando había riesgo de rotura en la presa de Forata, y también ha preguntado «si es lógico que el Ejército llegue tarde en una situación así».

Además, ha acusado al PSOE de haber hecho un uso partidista de la catástrofe y de emplear «malas prácticas» desde Ferraz «atacando al Gobierno de la Generalitat Valenciana». «Hay errores políticos, hay errores humanos y luego hay cálculo político para convertir una tragedia natural y humana en una oportunidad», ha censurado.