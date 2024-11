Pedro Oyarbide, ilustrador de las portadas de «Blackwater», lanza una lámina benéfica

Voluntarios colaboran en las labores de limpieza de Masanasa Kai Försterling | EFE

La saga Blackwater, que ha cautivado a más de 400.000 lectores en España, comienza justo después de que el pueblo Perdido se inunde. «Los 1.200 habitantes de Perdido se habían refugiado en puntos más elevados, y entretanto el pueblo se pudría bajo una inmensa capa de agua negra y hedionda que apenas había empezado a retroceder», se lee en el primer volumen, titulado La riada. «El agua de las riadas es repugnante y está llena de basura», continúa Michael McDowell (1950-1999) en la primera entrega de la saga publicada por Blackie Books.

El portadista de la serie es Pedro Oyarbide, un diseñador madrileño afincado en Ruzafa (Valencia). Él no es indiferente al golpe de la dana. «Como cualquier ciudadano de Valencia, estoy absolutamente devastado por la destrucción que ha causado la dana en nuestra tierra. Durante los últimos días, como tantísimos otros, he visitado el desastre y he ayudado en las tareas de limpieza de los pueblos afectados. En todo este tiempo, no he podido dejar de conectar lo sucedido con la primera portada de la saga Blackwater, cuya historia comienza justo después de que una inundación arrase el pueblo de Perdido», escribe Oyardibe en un comunicado.

«Ahora que me ha tocado volver al estudio y a trabajar, he sentido necesario reimaginar esa portada para rendir homenaje a la tantísima gente que lo ha perdido todo, y a los miles de valencianos que se han unido y organizado con rapidez ante la ineptitud, tardanza, y pésima gestión de las administraciones», continúa.

Ha creado una serigrafía que imita una portada de Blackwater. Una ilustración que se vende por 50 euros. El importe recaudado irá a parar a los damnificados de la dana a través de la Fundació Horta Sud. En cuatro horas ya se han obtenido 20.000 euros. ¿Cómo es la portada de Blacwater inspirada en la catástrofe que azota a 75 localidades valencianas? En ella Elionor, la protagonista de la saga, porta una pala y una escoba, las armas de los voluntarios y los vecinos durante este desastre.

El río Perdido de la primera entrega de la novela se ha convertido en una calle llena de barro y basurra, con coches amontonados, escombros, dos personas con la escoba limpiando el pavimento... La portada está rematada con cítricos con lo que no hay lugar a dudas. El título es València és poble. Reconstruiem. No oblidarem (Valencia es pueblo. Reconstruiremos. No olvidaremos). «En esta versión actualizada de La riada he querido reflejar el espíritu de unidad del pueblo valenciano, cuya magnitud he podido vivir de cerca en la peor catástrofe climática de este siglo. Aunque madrileño, me siento también ya de aquí; en estos días, más que nunca», escribe Oyardibe. Y concluye: «Si Elinor ha decidido coger la pala, yo no le llevaría la contraria».