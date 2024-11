Localizados con vida cuatro miembros de una familia de Catarroja tras ocho días desaparecidos: «Hemos pasado de subirnos por las paredes a la alegría absoluta»

Vecinos de Catarroja este miércoles ayudando a despejar las calles J.J. Guillén | EFE

No se sabía nada de ellos tras el paso de la dana por la Comunidad Valenciana hace más de una semana. Una familia de cuatro miembros de Catarroja, dos de ellos niños, ha sido localizada con vida. Así lo asegura À Punt, la televisión pública valenciana.

Sus allegados, en concreto su primo, habían distribuido por las redes sociales las fotos de los cuatro, Xenia, Ángel Santi y Laia, para pedir ayuda para encontrarles. Tras ocho días desaparecidos y, cuando ya apenas quedaban esperanzas, una usuaria de Instagram les reconoció. Les había visto en una recogida de alimentos. «Los cuatro están bien. Hemos pasado de subir por las paredes a la alegría absoluta», dice Juan Hidalgo, su familiar. «Sabemos que están en el piso de un conocido. Al ver que en la calle había mucha agua, se bajaron del coche, lo dejaron allí, entraron en el portal y subieron al piso de esta persona. Así se han salvado. Estamos muy agradecidos», decía emocionado en el programa.

#DANACV | Dins de la debacle, hui tenim una notícia esperançadora. Troben amb vida quatre membres d'una família veïna de #Catarroja que estava desapareguda. Juan Hidalgo, cosí de la família, va publicar les fotos dels seus familiars en xarxes socials i una usuà ria d'Instagram els… pic.twitter.com/foF8WRgAq6 — À Punt (@apunt_media) November 6, 2024

Con todo, Hidalgo admitía en la Cope que nunca perdieron la esperanza. «Esperábamos encontrarlos, pero no sabíamos cómo». La única información que tenían de esta familia antes de las devastadoras riadas era que se habían comunicado con la abuela materna para decirle que habían salido de compras. Desde ese momento no supieron nada más hasta este miércoles. Durante más de una semana estuvieron refugiados, pero no tenían luz, agua ni teléfono. Sus móviles se quedaron en su coche, que fue arrastrado por el agua.

Las autoridades tratan ahora de averiguar si los cuatro forman parte de la lista de 89 desaparecidos que manejan las emergencias.

Se busca colegio para 40.000 niños afectados por la dana: «El patio tenía 30 centímetros de barro» Carlos Peralta

Catarroja pide más manos

Vecinos de esta localidad valenciana han reclamado «más manos» para las labores de reparto de ayuda humanitaria y limpieza de calles y casas del municipio, donde ocho días después de la dana se amontonan los restos que hay que retirar.

Carla es coordinadora de un punto de recogida de ayuda situado en una gasolinera en una de las entradas y asegura que hace falta «gente que quiera colaborar», porque el propietario del negocio quiere abrirlo y les autoriza a quedarse en los boxes de limpieza, a donde tienen que trasladar todas las cosas.

Las farmacias, en la uci: «¡Mira qué desastre! No queda aquí ni una aspirina» María Cedrón

«Necesitamos que venga gente», explica Carla a EFE, a la vez que explica que el «esfuerzo» de estos días se empieza a notar y que algunos de los vecinos «no pueden más» y han tenido que acudir al centro de salud, como su compañera en la tarea de organizar esta ayuda.

Otro vecino, Luis, dueño de una clínica de medicina estética, ha echado de menos en las labores de limpieza de su negocio «más maquinaria» para «ir retirando todo y que pueda ir activándose la circulación poco a poco, que es lo más importante para que la gente pueda hacer algo de vida normal».

«Esto ni en dos ni en tres meses lo vamos a poder volver a poner en marcha, pero al final la gente es fuerte y saldremos de esta», asegura una vez que ha conseguido dejar vacía la clínica que puso en marcha en 2020 «con todo el esfuerzo de un montón de años como médico en el servicio de Urgencias».