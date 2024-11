El juez cita el 12 de noviembre a Errejón como investigado por agresión sexual

La actriz Elisa Mouliaá presentó la denuncia en comisaría contra Íñigo Errejón el pasado jueves EUROPAPRESS / Jesús Hellín (EP)

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a declarar el martes 12 de noviembre al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón como investigado por un supuesto delito de agresión sexual denunciado por la actriz Elisa Mouliaá. La también presentadora televisiva comparecerá en el juzgado una semana antes, el 7 de noviembre, iniciándose, de esta forma, los trámites judiciales de este caso.

Elisa Mouliaá fue la primera mujer en interponer una denuncia ante la Policía por haber sido víctima de acoso sexual. En el atestado ante el servicio 24 horas de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se relata que Mouliaá fue víctima presuntamente de una agresión sexual por parte de Errejón sin su consentimiento a finales del 2020: «Cerró la puerta con pestillo para impedir que la diciente pudiera escapar, la comenzó a besar y a tocar por distintas partes de su cuerpo, sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos», dice el atestado. «A mí me pasó eso y no me parece normal; que lo juzgue quien lo tenga que juzgar, yo no sé si es delito o no, creo que sí. Que te acosen sexualmente la primera hora en la que conoces a una persona… es que no había habido una conversación previa, un tonteo o un flirteo», explicaba la agredida hace unas semanas a La Voz sobre lo que pasó.

El anuncio realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se produce el mismo día en que que la dirección de Sumar en el Congreso se reunirá para debatir sobre la elección del sustituto de Íñigo Errejón en la portavocía del grupo y la reorganización de la coalición en la Cámara.

Fuentes de Sumar indicaron que existe un consenso unánime de que el relevo de Errejón debe ser una mujer y que no es una condición que la persona elegida sea de Sumar. En esas quinielas figuran como favoritas, según varias fuentes del grupo, la actual portavoz adjunta Aina Vidal y la diputada gallega Verónica Martínez, aunque el criterio del grupo es consultar con ellas primero, dado que el cargo conlleva alta exposición pública.