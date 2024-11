Unos 200 agentes de la UIP de Vigo y A Coruña se suman al despliegue policial en Valencia

Varios policías de la UIP, en una imagen de archivo en A Coruña César Quian

Unos 200 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) destinados en A Coruña y Vigo se sumarán al despliegue en Valencia. Los cinco grupos gallegos se añadirán a compañeros de otras doce unidades procedentes, entre otros lugares, de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Valladolid y Oviedo. Los de A Coruña tenían previsto salir esta tarde, pero unos 80 de Vigo no podrán hacerlo hasta mañana, pues les han comunicado que deben permanecer en la ciudad porque esta noche hay partido del Celta. «Es una aberración, una vergüenza que sea más importante el fútbol que ayudar en Valencia», denuncian desde la Confederación Española de Policía. El sindicato reclama además, como ya hizo en otras ocasiones, que los clubes «paguen los gastos de seguridad de una actividad económica privada y no todos los españoles».

La misión de los agentes en Valencia será de «seguridad integral», desde mantener la seguridad al orden público. Así, el cometido de los antidisturbios consistirá en desalojar vías para que la gente no estorbe a la maquinaria que trabaja retirando escombros y evitar que sea atropellada, así como impedir «los saqueos que se están dando a joyerías y comercios, porque hay salvajes que se quieren beneficiar de los damnificados», explica Javier Martínez, de la Confederación Española de Policía. Añade que también trabajarán para que no se produzcan engaños como el que lleva a cabo falso personal de la Cruz Roja pidiendo dinero.

Sin desayuno

El citado sindicato denuncia que los agentes «ponen dinero de su bolsillo porque la dieta, que no se actualiza desde hace dos décadas, no les cubre los gastos». Explica Martínez que les dan 60 euros (el 80 % de la dieta que es de 72) al día para dormir, comer y cenar. «El desayuno no está incluido y, como decimos nosotros, hasta un preso tiene más de dos comidas al día».