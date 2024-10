Vía libre de Junts y Podemos a reformar la ley mordaza, pero sin prometer su apoyo final

Imagen de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en una protesta en Madrid contra la reforma de la conocida como ley mordaza Eduardo Parra | EUROPA PRESS

Podemos y Junts permitieron este martes con sus votos la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, aprobada en el 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que contaba con mayoría absoluta. No obstante, tanto los morados como la formación independentista aseguraron que no garantizan su aprobación final si no se atiende a las enmiendas que presenten durante el proceso que se inicia ahora y que debería finalizar antes de final de año.

En concreto, la reforma, pactada por PSOE, Sumar y EH Bildu, contempla la eliminación del uso de pelotas de goma por parte de los agentes, aunque no establece un plazo concreto para ello. También aligera las penas por desobediencia y falta de respeto a las autoridades policiales. Por último, compromete al Gobierno a que en un período de seis meses se reforme la ley de extranjería para acabar con las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares.

Pedro Sánchez ya se comprometió en el 2016 a derogar la ley mordaza en cuanto alcanzase la Moncloa. Aún no lo ha hecho tras más de seis años en Presidencia, algo que le han reprochado sus socios de la investidura. La reforma de la norma ya inició su tramitación en la pasada legislatura, pero no llegó a ser aprobada a causa del adelanto electoral.

Mensajes del PP a Bildu

A las puertas del Congreso se concentraron decenas de policías nacionales y guardias civiles para protestar contra un cambio normativo que, denuncian, les resta capacidad de actuación para enfrentarse a protestas violentas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, salió a saludarlos, mientras que el portavoz popular en la Cámara Baja aseguró que derogarán la reforma en cuanto Sánchez salga de la Moncloa. «Dejan a las fuerzas de seguridad en manos de Bildu», recriminó Miguel Tellado a la bancada socialista durante el debate.

Tanto desde el PSOE como desde Sumar se aseguró que la intención es «asegurar la libertad de expresión» y «eliminar los contenidos liberticidas» de la ley mordaza de Rajoy.

El debate vivió el momento más álgido durante la intervención del diputado de EH Bildu, en la que acusó al PP de tratar de hacer una pinza al Gobierno pidiendo los votos para sus proposiciones parlamentarias tanto a Junts como a Podemos y a la propia formación aberzale. «¿Quién se apuesta a que yo tengo mensajes de ustedes pidiéndonos el voto para alguna de sus iniciativas?», retó Jon Iñarritu a los diputados populares.