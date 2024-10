La expareja de Ábalos le pidió a Koldo un iPhone mejor: «Este es de 128 gigas y hubiera preferido el de 256»

El exministro José Luis Ábalos durante un pleno en el Congreso el pasado mes de septiembre Jesús Hellín | EUROPAPRESS

La expareja de José Luis Ábalos, Jessica, pidió a Koldo García un teléfono iPhone de categoría superior después de que la presunta trama corrupta le proporcionara uno que no era de su agrado. «Es que hay cuatro modelos diferentes de iPhone y este es de 128 (gigas). Hubiera preferido el otro, porque hay más. Está el de 256 y luego el de 500, que ya me parece una barbaridad... Pero bueno, pues nada, eso», se escucha decir a Jessica en una conversación difundida por Antena 3 y que supuestamente tuvo lugar el 24 de octubre del 2020.

Koldo organizó con el número dos de Marlaska alojar a Delcy en un chalé de Madrid pese al veto de la UE Melchor Saiz-Pardo / M. Balín

En otro audio se escucha una conversación entre Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, y el principal comisionista de la trama, Víctor de Aldama. En ese intercambio de mensajes, ambos se muestran muy nerviosos por los retrasos en el rescate de Air Europa y Aldama explica que llegó a amenazar a Koldo para presionarle. «Creo que te ha llamado porque le he llamado y me he cagado en su puta madre. Porque ya está bien de que nos tomen el pelo», responde Aldama.

Tras producirse el rescate de Air Europa, Hidalgo envió un mensaje de texto a Aldama en el que expresa su satisfacción por la operación: «Estoy llorando como un puto bebé de la emoción del peso que tenía encima. Tu familia tiene que estar orgullosa de la persona y empresario que eres». Según Antena 3, este mensaje se lo envió en octubre, mientras que el Consejo de Ministro aprobó el rescate de la aerolínea en noviembre, por valor de 475 millones de euros.