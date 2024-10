«Devastadas y en shock», Más Madrid descarta más dimisiones

Rita Maestre, Mónica García y Manuela Bergerot, ayer en el Espacio Downtown de Madrid. Daniel Gonzalez | EFE

Más Madrid intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Tras un comunicado y tres días de silencio, sus tres coportavoces salieron ayer a la palestra para asegurar que nadie en el partido sabía nada de los presuntos abusos sexuales de los que se acusa a Íñigo Errejón; para culpar a este y a su exjefa de gabinete, Loreto Arenillas, de «minimizar» una denuncia por acoso contra el politólogo en el 2023; para autodefinirse como implacables por haber pedido el cese inmediato del ya exdiputado; y para descartar más dimisiones. «Estamos devastadas y en shock. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme, no le hubiéramos recomendado ayuda profesional. Hubiéramos ido directamente a una comisaría», aseguró la líder de la formación y ministra de Sanidad, Mónica García, quien dijo que creía que los problemas de Errejón eran «de otra índole», en referencia a su drogadicción.

La portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que fue pareja del acusado durante siete años, dijo desconocer que ejercía «el abuso de poder, la misoginia y la vejación», y calificó de triunfo del feminismo que «48 horas después de una denuncia anónima con visos de verosimilitud, un político de primera línea nacional ha caído».

La portavoz regional, Manuela Bergerot, reconoció que los protocolos fallaron, pero responsabilizó a Arenillas de «contactar por su cuenta con la víctima» de Castellón a la que Errejón habría manoseado para que borrara su denuncia en redes sociales, y tachó de insuficientes las explicaciones de la exjefa de gabinete, que fue cesada de todos sus cargos el pasado viernes.

La aludida anunció que denunciará ante el comité de garantías el «abuso de poder» de la ejecutiva, insistió en que siempre informó a Bergerot y no descartó acudir a los tribunales porque la dirección difundió «información falsa». Si Arenillas no entrega su acta y pasa a ser diputada no adscrita, Más Madrid perderá un escaño y el socialista Juan Lobato liderará la oposición en la Asamblea.

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, este lunes en Madrid Eduardo Parra | EUROPAPRESS