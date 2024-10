El PP citará en la comisión del Senado sobre el caso Koldo a Puente y Torres

La comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el caso Koldo, este viernes. Rodrigo Jiménez | EFE

Los populares intensifican las citaciones en la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. Su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, anunció ayer que su grupo parlamentario aprobará el próximo miércoles una ampliación del objeto de investigación para indagar en «toda la corrupción de la trama que define a Pedro Sánchez como el 1» y que pondrá fecha a las comparecencias de los ministros de Transportes, Óscar Puente; y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; así como de la extitular de Exteriores Arancha González Laya.

«La trama tiene como subcontrata a Transportes y se extiende por más de diez ministerios, el PSOE y comunidades autónomas gobernadas por presidentes socialistas, y tiene como punto central el Delcygate y sus lingotes de oro», declaró García, que añadió que el presidente del Gobierno también tendrá que comparecer, salvo que disuelva las Cortes anticipadamente, «su única vía» para evitarlo: «Sánchez tiene que dar explicaciones, entre ellas, responder si se reunió con el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama».

La popular también acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mentir en su comparecencia del pasado jueves. «Dijo que Interior hizo todo bien, pero la UCO ha confirmado que su número dos preparó con Koldo la llegada de Delcy. Dijo no conocer a Aldama, pero infiltrados de la trama en Interior le dieron teléfonos. Dijo que ponía la mano en el fuego por su equipo, pero su director general de la Guardia Civil fue quien dio el chivatazo a la trama», opinó.

El número dos de Marlaska y secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, admitió este viernes ante la comisión en la Cámara Alta que tuvo contactos con el exasesor de José Luis Ábalos, pero no para la compra de material sanitario. «Yo nunca he estado con Koldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica. Nunca traté con él la cuestión de la compra», indicó, aunque dijo no recordar si fue él quien facilitó a su departamento el contacto de Koldo García para que hablara con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

La contratación de mascarillas en pandemia se hizo «con total pulcritud y de acuerdo a la legalidad», afirmó Pérez, quien fue interrogado sobre el aterrizaje en Barajas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero del 2020, pese a tener prohibido pisar el espacio Schengen. El secretario de Estado apuntó que fue informado apenas unas «horas antes» y que su intervención se limitó a evitar que se infringieran las sanciones europeas.