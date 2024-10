La Complutense contesta al juez del caso Begoña Gómez que la información que le pide afecta a la protección de datos

Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Francina Armengol en la ceremonia de entrega de las condecoraciones al mérito civil en el Palacio Real de Madrid. Borja Sánchez-Trillo | EFE

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha contestado al juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que la información que reclama «afecta a datos de carácter personal de terceras personas ajenas», en referencia a alumnos matriculados y números de cuentas corrientes de profesores. Así, ha pedido al instructor «mayor concreción» sobre la información que le requiere sobre las cátedras y sus directores.

En sendos escritos enviados al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a los que tuvo acceso Europa Press, la universidad asegura que tiene la intención de «prestar la máxima colaboración al órgano judicial» pero avisa al juez Juan Carlos Peinado que tiene que cumplir con la Ley de Protección de Datos.

La UCM pregunta al juez si hay posibilidad de entregar la documentación en «formato pseudoanonimizado» con datos de los alumnos matriculados, números de cuentas de profesores distintos a los de Gómez y la información referente a la identificación personal de otros profesores.

La UCM contesta así a la resolución de Peinado que recibió el pasado 2 de agosto, cuando el juez reclamó los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias creadas, así como los currículo de todos sus respectivos directores y codirectores.

Contrato del IE

En relación con el caso, la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, declaró este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado que contrató a Begoña Gómez como directora del África Center dos meses exactos después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el 1 de junio de 2018.

Gil de Antuñano, sin embargo, no precisó más datos sobre esa contratación, que se firmó el 1 de agosto. La testigo, que se limitó a señalar que recibió «instrucciones» para cerrar el fichaje de la esposa de Pedro Sánchez, no supo precisar si Gómez superó un proceso de selección y afirmó que tampoco, pese a ser la responsables de Recursos Humanos del instituto, supervisó el currículo de la candidata, por lo que no pudo comprobar que carecía siquiera de una titulación universitaria.