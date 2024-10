El pleno de inmigración en el Congreso deriva en bronca por la reducción de la condena de los etarras

La Voz

Sesión de control en el Congreso al Gobierno en los que la inmigración era, en teoría, el tema del debate que derivó en bronca por la reducción de la condena a etarras. El primero en tomar la palabra fue el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que utilizó casi 45 minutos para desgranar la política migratoria del Gobierno.

Sánchez anunció que pedirá a la Comisión Europea adelantar la entrada en vigor del pacto migratorio europeo al verano del 2025 y no en 2026, como estaba previsto. En su discurso, Sánchez ha hecho referencia a la cuestión de los menores dirigiéndose directamente a los parlamentarios del PP, a los que ha pedido que «asuman su responsabilidad», dejen de confrontar sobre este asunto y apoyen la reforma sobre la acogida vinculante de menores migrantes.

El jefe del Ejecutivo también ha anunciado que el mes que viene llevará al próximo Consejo de Ministros la reforma del reglamento de extranjería, que servirá para agilizar trámites e incorporar nuevas figuras de arraigo, y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural.

J.J.Guillen | EFE

El discurso de Sánchez fue interrumpido por el largo aplauso que ofreció la bancada a la senadora del PP María del Mar Blanco, -hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua asesinado por Txapote, uno de los 44 etarras que saldrá en breve de prisión tras la polémica aprobación del proyecto de ley sobre intercambio de antecedentes penales- cuando está entró en la Cámara Baja y se sentó junto al líder de la oposición.

Fue el preludio de la primera intervención de Alberto Núñez Feijoo, que se centró en esta reforma, a pesar de que la presidenta del Congreso llamó la atención al presidente del PP porque el tema no estaba en el orden del día. Feijoo emplazó a Sánchez a retirar la ley que deja sin efecto 300 años de pena a condenados por terrorismo. «Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite».

El líder del PP volvió a reconocer el error de que sus diputados al no detectar la modificación de la ley que beneficia da los etarras en una ponencia que votaron favorablemente en el Congreso. «Muchos españoles se sienten decepcionados con el PP y tienen razón», reconoció. «Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error por injustificable que sea que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas», dijo. En este punto, ha recordado que el Gobierno de Sánchez prometió a las víctimas que no rebajarías las penas a etarras. «Señorías del PSOE si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Txapote y de los demás. Quédense ese aplauso y esos seis votos», afirmó, cosechando una ovación del PP.

Rotura de un escaño

El pleno tuvo también alguna anécdota. El diputado del PP, Javier José Folch Blanc sufrió una caída al partirse por la mitad el eje de su escaño durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tuvo que parar su intervención.

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llegado al Congreso en silla de ruedas y con un pie escayolado, hasta el punto de que ha tenido que ser ayudada para ocupar su lugar en el banco azul del hemiciclo.

Sumar pide «valentía» al PSOE con la vivienda

Sumar continúa redoblando la presión contra su socio de Gobierno y exige al PSOE «valentía» en materia de vivienda. De ese modo, su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha introducido la cuestión -una de las «mayores preocupaciones» de los españoles, ha señalado- durante el turno de interpelación de su grupo parlamentario en la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso.

El partido de Yolanda Díaz ha hecho bandera de esta cuestión a pocos días de que se celebre una manifestación en Madrid a favor de la vivienda, convocada este domingo por el sindicato de inquilinos, y en el que previsiblemente se pedirá la dimisión de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez. Aunque Errejón, cuyo partido enviará representantes a la marcha, reconoció que también será crítica con su formación, sí cargó contra Rodríguez, a cuyo departamento exigió que «deje de dar bandazos y tenga un rumbo».

«A nosotros, señor presidente, no nos basta con gobernar. Tenemos que liberar tiempo, renta y derechos para que los no privilegiados tengan más poder. Y eso hay que sembrarlo con políticas públicas y ritmo valiente», ha zanjado el portavoz parlamentario de Sumar.